Новая пирожковая и ее место в легендах Петербурга: почему о ней спорят

Петербургские гастрономические легенды часто ассоциируются с культовыми заведениями — например, знаменитыми «Пышками». Однако город на Неве таит немало других, не менее колоритных мест.
Неожиданно для себя открывается заведение, предлагающее иную, но не менее притягательную атмосферу — кафе, расположенное в самом сердце исторической части Петербурга, на набережной канала Грибоедова.
Выбор в пользу колорита
Если не хочется терять драгоценные часы в очереди за знаменитыми пышками, можно рядом поискать альтернативу.
Даже для человека, неоднократно бывавшего в Петербурге, это место может оказаться открытием.
“Находится оно сразу за храмом Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова”.
Изумительный вид на храм и канал, открывающийся из окна, станет приятным дополнением к трапезе.
Наследие 1955 года и ностальгия по югу
Главное очарование этого места — в его ассортименте, который, по утверждению заведения, следует рецептам, не менявшимся с 1955 года.
Неожиданным и милым сердцу стал аппарат для розлива сока — артефакт, мгновенно переносящий в прошлое.
“Ох, и попила я его за годы учебы”, — вспоминается эпоха, когда сок в таких специальных приспособлениях продавался во всех продовольственных магазинах.
Ассортимент пирожков поражает разнообразием начинок — от сладких до сытных. Здесь представлены как жареные, так и печеные варианты.
Примеры заказанных позиций включают: печеный пирожок с печенью (75 рублей), печеный с зеленым луком и яйцом (75 рублей), жареный с капустой (55 рублей) и печеная ватрушка с повидлом (55 рублей).
Цены на пирожки начинаются от 39 рублей.
Гастрономический выбор местных и ассортимент начинок
Пирожковые подносы постоянно обновлялись, предлагая гостям богатый выбор. Помимо стандартных позиций, были замечены пирожки с селедкой, с морковью, с зеленым луком, рисом и яйцом, а также с курицей, луком и рисом.
Даже сосиски в тесте предлагались по 79 рублей.
За столиком у окна произошла встреча с местной жительницей — пенсионеркой, которая, заметив интерес к заведению, тут же дала ценный совет.
“А местные плохого не посоветуют”, — гласит народная мудрость, и пенсионерка рекомендовала взять беляши (85 рублей), утверждая, что они здесь “очень вкусные”.
В качестве доказательства обилия начинки, один из пирожков с печенкой был разрезан:
“специально разломила, чтобы показать, как много начинки”.
Заказные пироги и спор о подлинности
Помимо перекуса на месте, заведение предлагает и более серьезные угощения навынос. Можно заказать пироги: пирог с мясом в 1 килограмм обойдется в 990 рублей, с рыбой — 850 рублей, с капустой — 590 рублей.
Также доступны огромные ватрушки на заказ — весом в килограмм или полтора. Особое внимание привлекает начинка с селедкой — есть даже пирог с ней.
Общий чек за двоих, включающий чай, составил всего 360 рублей. В интерьере запомнились столики с высокими стульями и неожиданный фонтанчик у туалетных комнат — “очень неожиданное решение”.
Однако дискуссии в отзывах указывают на неоднозначность статуса этого места. Некоторые петербуржцы утверждают:
“Это стилизованная под пирожковые СССР современная пирожковая, при этом совсем не похожая на те”.
Другие считают:
“Это обычное сетевое кафе, которое появилось там совсем недавно. В Питере их несколько. А то, что рецепты 1955 года - это рекламный ход”.
В отличие от аутентичной “Пышечной”, это заведение, по мнению критиков, “дань моде и хайпу, не более”. Тем не менее, оно легко находится — стоит выйти из него, как справа открывается вид на Спас на Крови.
Само здание, известное как “Комплекс Придворного конюшенного ведомства”, построено в стиле классицизм — в 1800–1840 годах, что придает ему дополнительный исторический вес.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.