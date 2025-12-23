Новая пирожковая и ее место в легендах Петербурга: почему о ней спорят

Пирожки с селедкой и беляши: гастрономический гид по истории на Грибоедова.

Петербургские гастрономические легенды часто ассоциируются с культовыми заведениями — например, знаменитыми «Пышками». Однако город на Неве таит немало других, не менее колоритных мест.

Неожиданно для себя открывается заведение, предлагающее иную, но не менее притягательную атмосферу — кафе, расположенное в самом сердце исторической части Петербурга, на набережной канала Грибоедова.

Выбор в пользу колорита

Если не хочется терять драгоценные часы в очереди за знаменитыми пышками, можно рядом поискать альтернативу.

Даже для человека, неоднократно бывавшего в Петербурге, это место может оказаться открытием.

“Находится оно сразу за храмом Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова”.

Изумительный вид на храм и канал, открывающийся из окна, станет приятным дополнением к трапезе.

Наследие 1955 года и ностальгия по югу

Главное очарование этого места — в его ассортименте, который, по утверждению заведения, следует рецептам, не менявшимся с 1955 года.

Неожиданным и милым сердцу стал аппарат для розлива сока — артефакт, мгновенно переносящий в прошлое.

“Ох, и попила я его за годы учебы”, — вспоминается эпоха, когда сок в таких специальных приспособлениях продавался во всех продовольственных магазинах.

Ассортимент пирожков поражает разнообразием начинок — от сладких до сытных. Здесь представлены как жареные, так и печеные варианты.

Примеры заказанных позиций включают: печеный пирожок с печенью (75 рублей), печеный с зеленым луком и яйцом (75 рублей), жареный с капустой (55 рублей) и печеная ватрушка с повидлом (55 рублей).

Цены на пирожки начинаются от 39 рублей.

Гастрономический выбор местных и ассортимент начинок

Пирожковые подносы постоянно обновлялись, предлагая гостям богатый выбор. Помимо стандартных позиций, были замечены пирожки с селедкой, с морковью, с зеленым луком, рисом и яйцом, а также с курицей, луком и рисом.

Даже сосиски в тесте предлагались по 79 рублей.

За столиком у окна произошла встреча с местной жительницей — пенсионеркой, которая, заметив интерес к заведению, тут же дала ценный совет.

“А местные плохого не посоветуют”, — гласит народная мудрость, и пенсионерка рекомендовала взять беляши (85 рублей), утверждая, что они здесь “очень вкусные”.

В качестве доказательства обилия начинки, один из пирожков с печенкой был разрезан:

“специально разломила, чтобы показать, как много начинки”.

Заказные пироги и спор о подлинности

Помимо перекуса на месте, заведение предлагает и более серьезные угощения навынос. Можно заказать пироги: пирог с мясом в 1 килограмм обойдется в 990 рублей, с рыбой — 850 рублей, с капустой — 590 рублей.

Также доступны огромные ватрушки на заказ — весом в килограмм или полтора. Особое внимание привлекает начинка с селедкой — есть даже пирог с ней.

Общий чек за двоих, включающий чай, составил всего 360 рублей. В интерьере запомнились столики с высокими стульями и неожиданный фонтанчик у туалетных комнат — “очень неожиданное решение”.

Однако дискуссии в отзывах указывают на неоднозначность статуса этого места. Некоторые петербуржцы утверждают:

“Это стилизованная под пирожковые СССР современная пирожковая, при этом совсем не похожая на те”.

Другие считают:

“Это обычное сетевое кафе, которое появилось там совсем недавно. В Питере их несколько. А то, что рецепты 1955 года - это рекламный ход”.

В отличие от аутентичной “Пышечной”, это заведение, по мнению критиков, “дань моде и хайпу, не более”. Тем не менее, оно легко находится — стоит выйти из него, как справа открывается вид на Спас на Крови.

Само здание, известное как “Комплекс Придворного конюшенного ведомства”, построено в стиле классицизм — в 1800–1840 годах, что придает ему дополнительный исторический вес.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.