Городовой / Общество / Новая реформа Минздрава оставит россиян без врачей? Известное СМИ бьет в колокол
Опубликовано: 6 сентября 2025 14:02
Фото: Городовой.ру

В чем суть проблемы.

В России всё громче говорят о надвигающемся коллапсе медицины, громче всех о проблеме заявляет Царьград.

Дефицит врачей и медсестёр уже сегодня измеряется десятками тысяч, а к 2030 году официально прогнозируют нехватку полумиллиона специалистов. Это значит, что в регионах будут закрываться больницы, а доступ к бесплатной медицине для миллионов людей станет фактически невозможным.

Проблема упирается в деньги. Базовые ставки врачей в большинстве областей не дотягивают до 27 тысяч рублей, медсестёр — до 15 тысяч. Чтобы выжить, врачи берут полторы-две ставки, работают без выходных, а многие уходят в частные клиники или вовсе меняют профессию.

В провинции уже есть районы, где на тысячу квадратных километров — один терапевт, который физически не может обслужить всех пациентов.

Новая реформа Минздрава только усиливает разрыв между богатыми и бедными регионами. Формула зарплаты теперь привязана к «сложности работы» и «экономическому коэффициенту субъекта».

В реальности это означает, что Москва и нефтяные округа будут платить ещё больше, а Псковская, Тверская и десятки других областей — ещё меньше. Молодые врачи массово уедут в столицы, оставляя регионы без помощи.

Эксперты уже называют реформу имитацией. Без радикального повышения базовых окладов и поддержки провинциальной медицины здравоохранение просто рухнет. К 2030 году разговор может идти уже не о зарплатах, а о том, что врачей в стране попросту не останется.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
