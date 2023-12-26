Новогодние блюда французов повергнут в шок: оливье и селедку под шубой не готовят

Во Франции отмечают в декабре сразу два больших праздника — Рождество и Новый год. Местные также накрывают большой стол, засыпанный разными угощениями. Правда, ни оливье, ни селедки под шубой на него не ставят, так как у иностранцев есть свои традиционные блюда.

Один ингредиент в заграничных кулинарных творениях встречается чаще всего. Россиян подобное сочетание повергнет в шок. Например, индейку или гуся парижане фаршируют каштанами. Их же добавляют в десерт под названием «La bûche де Ноэль».

Французы обязательно включают в меню копченого лосося, поэтому сходство с русским застольем все-таки имеется. Еще популярностью пользуются устрицы, фуа-гра и приготовленный с чесноком зеленый горошек, передает портал TuTu.

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