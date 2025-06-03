От Московского царства до СССР: почему слово «пенсия» начали использовать при Петре I

Пенсионная система начала формироваться еще во времена Московского царства, но развитие получила именно в Российской империи.

Когда мы думаем о пенсиях, то часто представляем себе что-то современное — систему, которая появилась в XX веке. Но на самом деле история выплат по старости в России уходит гораздо глубже, вплоть до XVII века.

Разбираемся, как развивалась система и почему Российская империя была одной из тех стран, где государство заботилось о своих служащих и работниках задолго до советских реформ.

Еще в XVII веке русские князья и цари понимали, что люди, которые служат государству, нуждаются в заботе в старости или при потере трудоспособности.

В 1649 году Соборное уложение закрепило право помещиков на материальную поддержку в старости и при инвалидности, а их семьи — в случае потери кормильца. Это была одна из первых форм социальной защиты на Руси.

Появление понятия «пенсия»

Слово «пенсия» пришло в русский язык при Петре I, который впервые официально назначал пожизненные выплаты морским офицерам, передает Военно-исторический журнал. Это слово пришло из французского языка и означало «платеж».

Пенсии полагались и их вдовам, и детям погибших. Позже, при императрице Елизавете Петровне, пенсии распространились и на сухопутных военных.

Екатерина II и формирование пенсионной системы

Настоящий прорыв случился при Екатерине II в середине XVIII века. В 1763 году она начала назначать пенсии генералам, а через пару лет — и гражданским чиновникам, которые оказались в трудном материальном положении.

Пенсии могли получить не только военные и чиновники, но и медики, священники, дипломаты, сотрудники Академии наук и художеств. Был введен принцип выплат за выслугу лет: офицеры могли выйти на пенсию после 32 лет службы, гражданские служащие — после 35 лет.

Павел I и Александр I: расширение круга пенсионеров

Павел I пошел дальше и впервые назначил пенсии нижним воинским чинам — унтер-офицерам и рядовым солдатам. Его сын Александр I создал при казначействе специальное отделение пенсионеров, благодаря чему пенсии стали выплачиваться ежемесячно.

Николай I и первый Пенсионный устав

В 1827 году Николай I издал «Устав о пенсиях и единовременных пособиях», который стал первым официальным пенсионным законом в России.

Он закрепил право на пенсию для всех чиновников и военных, прослуживших не менее 25 лет, при условии беспорочной службы. Если человек имел уголовное преследование, он терял право на пенсию, и восстановить его мог только император.

В этот период была создана и централизованная система пенсионного фонда, куда часть пенсий покрывалась отчислениями из жалования, хотя основную часть расходов продолжала нести казна.

Развитие пенсионной системы в XIX веке

В течение XIX века пенсионная система становилась все более сложной и охватывала больше категорий людей. Чиновников разделили на 9 разрядов, и пенсии назначались в зависимости от разряда и выслуги лет.

Пенсии получили не только военные и государственные служащие, но и учителя, врачи, инженеры, а к началу XX века — и рабочие казенных заводов и железных дорог.

При этом размер пенсии зависел от стажа: полный оклад полагался тем, кто отработал 35 лет, а половина — при стаже от 25 лет.

Особенности пенсионной системы Российской империи

Пенсии выплачивались не только самим пенсионерам, но и их вдовам пожизненно, а детям — до определенного возраста (сыновья до 17 лет, дочери до замужества или до 21 года). Это было уникально — в советское время и в современной России таких правил нет.

Лишиться пенсии можно было только в исключительных случаях: смена гражданства, уход в монахи или уголовное преступление. Даже в последнем случае можно было обратиться к императору с просьбой о восстановлении пенсии.

Что было дальше?

После революции 1917 года пенсионная система в России изменилась кардинально. Советская власть стремилась сделать пенсии массовыми и обязательными для всех, но всеобщие пенсии для городских рабочих и служащих появились только в 1937 году, а колхозники получили выплаты лишь в 1964 году.