Клей, яд и бактерии: что нашли в российских сосисках и кто ответит за безопасность потребителей

Российский рынок мясной продукции вновь оказался в центре скандала. В сосисках, ветчине и курином шницеле различных производителей были обнаружены опасные для здоровья вещества и бактерии — от «мясного клея» до сальмонеллы и ветеринарных препаратов, предназначенных для лечения паразитов у животных.
Результаты лабораторных исследований опубликоват Телеграм-канал Shot Проверка. Эти находки вызывают серьезные опасения за безопасность потребителей и требуют незамедлительной реакции со стороны контролирующих органов.
Монезин в индейке: опасный препарат от паразитов
В индейке компании «Индюшкин двор» (дочерний бренд «Индилайт») было выявлено повышенное содержание монезина.
Монезин — это ветеринарный препарат, который используется для лечения паразитарных заболеваний у животных. Однако он может быть опасен для человека.
Эксперименты на крысах показали, что хроническое употребление монезина приводит к снижению подвижности сперматозоидов у самцов.
Это — серьезный повод для беспокойства, учитывая, что индейку часто рекомендуют как диетический и полезный продукт.
Диклофенак в ветчине: дешевое лекарство вместо качественного мяса
В ветчине производства «Владимирского стандарта», по данным издания, были найдены следы диклофенака — дешевого противовоспалительного лекарства.
Использование диклофенака в производстве мясной продукции недопустимо. Это — нарушение технологии производства и обман потребителей, которые рассчитывают получить качественный и безопасный продукт.
«Мясной клей»в сосисках: запрещенная добавка и риски для здоровья
В молочных сосисках «Сочинского мясокомбината» обнаружили использование трансглютаминазы, более известной как «мясной клей». Это — фермент, который меняет структуру белков и помогает снизить затраты на производство.
«Мясной клей» запрещено добавлять в пищу в России. Его употребление может привести к аутоиммунным заболеваниям и проблемам с кишечником. Использование этой добавки — грубое нарушение технологического процесса и прямое нарушение прав потребителей.
Сальмонелла в курице: опасная бактерия и риск отравления
Не обошлось и без опасных бактерий. В курином шницеле от «Волжанина», сообщили журналисты, нашли сальмонеллу. Эта бактерия вызывает сальмонеллез — заболевание с высокой температурой, диареей и сильным отравлением.
Употребление в пищу продуктов, зараженных сальмонеллой, может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно для детей и пожилых людей.
|Производитель
|Продукция
|Обнаруженные нарушения
|Опасность/эффекты
|Дополнительные сведения
|ООО «Индюшкин двор» (бренд «Индилайт»)
|Индейка
|Превышение лекарственного препарата монензина
|Монензин — лекарство, превышение может быть токсичным
|Монензин — противопротозойный препарат, применяется в птицеводстве
|ООО «Владимирский стандарт»
|Ветчина
|Следы противовоспалительного препарата диклофенака
|Диклофенак — лекарство, не предназначенное для пищевой продукции
|Противовоспалительный препарат, не допускается в продуктах питания
|АО «Сочинский мясокомбинат»
|Молочные сосиски
|Использование трансглютаминазы (мясной клей)
|Запрещён в России; может вызвать аутоиммунные заболевания, повышенную проницаемость кишечника
|Трансглютаминаза изменяет структуру белков, снижая себестоимость
|ОАО «Волжанин»
|Куриный шницель
|Обнаружена сальмонелла
|Сальмонеллез — тяжелое инфекционное заболевание с высокой температурой, диареей и интоксикацией
|Подлежит усиленному лабораторному контролю Россельхознадзора
|Великолукский мясокомбинат
|Сосиски и колбасы
|Ранее обнаружен мясной клей в продукции, в том числе детской
|Риск для здоровья детей и взрослых
|Нарушения выявлялись неоднократно
Что делать потребителям? Советы по выбору безопасного мяса
В свете последних событий потребителям следует быть особенно внимательными при выборе мясной продукции. Рекомендуется тщательно изучать состав продуктов, обращать внимание на маркировку и сроки годности.
Также следует отдавать предпочтение проверенным производителям и избегать покупки мяса в сомнительных местах. Важно помнить — забота о своем здоровье — это в первую очередь ответственность самого потребителя.