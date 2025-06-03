Клей, яд и бактерии: что нашли в российских сосисках и кто ответит за безопасность потребителей

Как защитить себя от некачественной продукции российских производителей?

Российский рынок мясной продукции вновь оказался в центре скандала. В сосисках, ветчине и курином шницеле различных производителей были обнаружены опасные для здоровья вещества и бактерии — от «мясного клея» до сальмонеллы и ветеринарных препаратов, предназначенных для лечения паразитов у животных.

Результаты лабораторных исследований опубликоват Телеграм-канал Shot Проверка. Эти находки вызывают серьезные опасения за безопасность потребителей и требуют незамедлительной реакции со стороны контролирующих органов.

Монезин в индейке: опасный препарат от паразитов

В индейке компании «Индюшкин двор» (дочерний бренд «Индилайт») было выявлено повышенное содержание монезина.

Монезин — это ветеринарный препарат, который используется для лечения паразитарных заболеваний у животных. Однако он может быть опасен для человека.

Эксперименты на крысах показали, что хроническое употребление монезина приводит к снижению подвижности сперматозоидов у самцов.

Это — серьезный повод для беспокойства, учитывая, что индейку часто рекомендуют как диетический и полезный продукт.

Диклофенак в ветчине: дешевое лекарство вместо качественного мяса

В ветчине производства «Владимирского стандарта», по данным издания, были найдены следы диклофенака — дешевого противовоспалительного лекарства.

Использование диклофенака в производстве мясной продукции недопустимо. Это — нарушение технологии производства и обман потребителей, которые рассчитывают получить качественный и безопасный продукт.

«Мясной клей»в сосисках: запрещенная добавка и риски для здоровья

В молочных сосисках «Сочинского мясокомбината» обнаружили использование трансглютаминазы, более известной как «мясной клей». Это — фермент, который меняет структуру белков и помогает снизить затраты на производство.

«Мясной клей» запрещено добавлять в пищу в России. Его употребление может привести к аутоиммунным заболеваниям и проблемам с кишечником. Использование этой добавки — грубое нарушение технологического процесса и прямое нарушение прав потребителей.

Сальмонелла в курице: опасная бактерия и риск отравления

Не обошлось и без опасных бактерий. В курином шницеле от «Волжанина», сообщили журналисты, нашли сальмонеллу. Эта бактерия вызывает сальмонеллез — заболевание с высокой температурой, диареей и сильным отравлением.

Употребление в пищу продуктов, зараженных сальмонеллой, может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно для детей и пожилых людей.

Производитель Продукция Обнаруженные нарушения Опасность/эффекты Дополнительные сведения ООО «Индюшкин двор» (бренд «Индилайт») Индейка Превышение лекарственного препарата монензина Монензин — лекарство, превышение может быть токсичным Монензин — противопротозойный препарат, применяется в птицеводстве ООО «Владимирский стандарт» Ветчина Следы противовоспалительного препарата диклофенака Диклофенак — лекарство, не предназначенное для пищевой продукции Противовоспалительный препарат, не допускается в продуктах питания АО «Сочинский мясокомбинат» Молочные сосиски Использование трансглютаминазы (мясной клей) Запрещён в России; может вызвать аутоиммунные заболевания, повышенную проницаемость кишечника Трансглютаминаза изменяет структуру белков, снижая себестоимость ОАО «Волжанин» Куриный шницель Обнаружена сальмонелла Сальмонеллез — тяжелое инфекционное заболевание с высокой температурой, диареей и интоксикацией Подлежит усиленному лабораторному контролю Россельхознадзора Великолукский мясокомбинат Сосиски и колбасы Ранее обнаружен мясной клей в продукции, в том числе детской Риск для здоровья детей и взрослых Нарушения выявлялись неоднократно

Что делать потребителям? Советы по выбору безопасного мяса

В свете последних событий потребителям следует быть особенно внимательными при выборе мясной продукции. Рекомендуется тщательно изучать состав продуктов, обращать внимание на маркировку и сроки годности.

Также следует отдавать предпочтение проверенным производителям и избегать покупки мяса в сомнительных местах. Важно помнить — забота о своем здоровье — это в первую очередь ответственность самого потребителя.