Новогодние каникулы обошлись Петербургу в 30 сантиметров снега

Опубликовано: 6 января 2026 01:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

За прошедшие сутки из города было вывезено свыше 20 тысяч тонн снега.

В Санкт-Петербурге с 30 декабря выпало около 31,5 сантиметра снега. Такую информацию предоставил заместитель губернатора Евгений Разумишкин.

Для ликвидации последствий снегопада в ночное время были мобилизованы более 950 единиц техники и свыше 500 работников ручной уборки.

За последние сутки вывезли более 20 тысяч тонн снега. Муниципальные службы продолжают работу без перерывов, чтобы обеспечить порядок и безопасность на улицах города.

Вице-губернатор отметил, что все ключевые участки — дороги, тротуары и перекрестки — заблаговременно обработаны составами против гололеда.

«Ситуацию с погодой держим на постоянном контроле и оперативно корректируем работу коммунальных служб», — подчеркнул Евгений Разумишкин.

Ранее стало известно, что за один день в Санкт-Петербурге очистили от снега 214 тысяч квадратных метров крыш.

Эта мера позволяет снизить риски для жителей и сохранить устойчивость городской инфраструктуры в зимний период. Работа ведется в усиленном режиме до стабилизации обстановки.

Автор:
Юлия Аликова
