Новогодние каникулы обошлись Петербургу в 30 сантиметров снега

В Санкт-Петербурге с 30 декабря выпало около 31,5 сантиметра снега. Такую информацию предоставил заместитель губернатора Евгений Разумишкин.
Для ликвидации последствий снегопада в ночное время были мобилизованы более 950 единиц техники и свыше 500 работников ручной уборки.
За последние сутки вывезли более 20 тысяч тонн снега. Муниципальные службы продолжают работу без перерывов, чтобы обеспечить порядок и безопасность на улицах города.
Вице-губернатор отметил, что все ключевые участки — дороги, тротуары и перекрестки — заблаговременно обработаны составами против гололеда.
«Ситуацию с погодой держим на постоянном контроле и оперативно корректируем работу коммунальных служб», — подчеркнул Евгений Разумишкин.
Ранее стало известно, что за один день в Санкт-Петербурге очистили от снега 214 тысяч квадратных метров крыш.
Эта мера позволяет снизить риски для жителей и сохранить устойчивость городской инфраструктуры в зимний период. Работа ведется в усиленном режиме до стабилизации обстановки.
