Новогодний спор Юрия Гагарина: как 15-летний юноша выиграл праздник

Новый год 1950-го стал не просто праздником, а символом связи между близкими, юмора и находчивости юного героя.

В 1949 году, в возрасте пятнадцати лет, Юрий Гагарин покинул родной Гжатск, отправившись в Москву для поступления в Люберецкое ремесленное училище № 10.

Новый 1950 год он встретил в Клязьме, где проживали его родственники.

На празднике собралась практически вся семья, за исключением тети Маруси. Она, будучи акушеркой, должна была дежурить в поликлинике в новогоднюю ночь.

Но юный племянник нашел способ вернуть ее домой.

Новогоднее волшебство от юного племянника

Об этом случае рассказывала мать Юрия, Анна Тимофеевна, в книге «Слово о сыне».

Дети очень хотели, чтобы семья собралась в полном составе, но строгий вахтер в поликлинике вряд ли бы позволил тете Марусе покинуть дежурство.

Тогда Юрий с задорным взглядом объявил:

«А я говорю: «На спор — вызову тетю Марусю!»

Хитроумный план Гагарина

Как пишет mos.ru, в половине двенадцатого ночи группа ребят отправилась к поликлинике. Нажав звонок, они отошли, оставив у входа только Юру.

Когда выглянул вахтер, Юра, придав голосу тревогу, воскликнул: «Мам-ка рожает!» и сделал вид, что плачет.

Вахтер, не раздумывая, поспешил в поликлинику, зовя:

«Мария Тимофеевна! Срочный вызов! Роды!»

Семейный праздник благодаря смекалке

Мария Тимофеевна, выйдя и увидев Юру, сразу же поняла, в чем дело.

Вся семья смеялась, представляя, как юный актер исполнял свою роль. Алексей Иванович, другой родственник, одобрительно приговаривал:

«Это ты хорошо придумал: «Мамка рожает!» Это ты молодец! С таким годить не приходится! Вахтер сразу: на вызов!»

Юра же с гордостью заявил:

«Да! Я спор выиграл. Тетя Маруся тоже довольная была. На самый Новый год с нами посидела. А потом мы все ее проводили».

Это произошло в 1950 году.