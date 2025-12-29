Городовой / Полезное / Новую обязательную плату по коммуналке вводят с 2026-го: послаблений нет ни для кого
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Читая город по вертикали: как в центре Петербурга наслоились три эпохи — от ампира к модерну Учеба
Новогодняя интрига: чего ждать петербуржцам в полночь – снега или тепла Город
Петербургский ритм: как часы на вокзале и витрины Елисеева завели новый режим дня горожан Учеба
Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов Учеба
От имперского веера к стальной паутине: как мосты и вокзалы перекроили карту Петербурга во второй половине XIX века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Новую обязательную плату по коммуналке вводят с 2026-го: послаблений нет ни для кого

Опубликовано: 29 декабря 2025 12:45
счетчики
Новую обязательную плату по коммуналке вводят с 2026-го: послаблений нет ни для кого
Фото: Городовой.ру

Даже для пенсионеров и малоимущих.

Готовьтесь платить больше за поверку счетчиков. Минпромторг готовит поправки, которые сделают передачу данных в госсистему «Аршин» платной для поверительных организаций. Прямого налога для граждан не вводят, но логично, что компании просто заложат новый сбор в стоимость своих услуг.

Для вас это значит: обязательная поверка станет дороже на несколько сотен рублей. Льгот или компенсаций не предусмотрено — платить придется всем.

Если запись о поверке не появится в «Аршине», управляющая компания получит право не принимать показания вашего счетчика и начислит оплату по нормативу — что почти всегда значительно дороже.

Эксперты расценивают инициативу как создание нового административного барьера, расходы на который лягут на плечи конечных потребителей. Совет один: не откладывайте поверку и перед заказом услуги сравните цены у нескольких аккредитованных организаций. Иногда проще и выгоднее заменить старый счетчик на новый.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью