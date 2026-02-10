Городовой / Город / Новые лифты, спортплощадки и «Серебряный центр»: Беглов принял петербуржцев
Новые лифты, спортплощадки и «Серебряный центр»: Беглов принял петербуржцев

Опубликовано: 10 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine
Обращения горожан касались самых разных тем.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел личный прием жителей города в приемной президента на Васильевском острове, выполняя поручение главы государства.

Жалобы петербуржцев затрагивали разнообразные вопросы. Например, в Московском районе по просьбе жильцов дома на Бассейной улице обновят лифты, срок службы которых истек.

В Красногвардейском районе приведут в порядок улицу Корнея Чуковского.

Беглов добавил, что быстрее запустят два новых кабинета терапевтов на Красносельском шоссе в Стрельне, а в Василеостровском районе модернизируют спортплощадки на Карташихиной улице — летом там смогут играть в футбол и баскетбол, зимой — в хоккей и кататься на коньках.

Также «Серебряный центр» в Калининском районе на улице Ушинского получит современное интерактивное оборудование для курсов компьютерной грамотности, творческих кружков и спортивных занятий.

Автор:
Юлия Аликова
