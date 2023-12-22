Новый год будет испорчен: к отравлению приведет одна ошибка с продуктами

Новогодние праздники не зря считаются порой пищевых отравлений. Из-за хлопот на кухне можно не доглядеть за продуктами и испортить праздничный вечер. Ошибка дорого обойдется.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал не совершать покупки за несколько дней до 31 декабря. Большая часть ингредиентов просто не может храниться так долго. Все блюда, в которых содержатся майонез, сметана или рыба, становятся бомбой замедленного действия. Жизненно важно следить за всеми сроками годности.

«Отравления вызывают всевозможные маринады, особенно закрутки из грибов. Ведь открываются банки, которые лежат еще с лета, или купленные у бабушек. Там может присутствовать опаснейшая инфекция, вызывающая ботулизм — сильнейшее отравление. Подходить к гигиене питания, особенно в Новый год, нужно очень серьезно», — предостерег эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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