Новый год по-советски: 5 привычек, которые сегодня выглядят странно

Как изменились новогодние праздники после Союза?

Новый год в СССР был особенным праздником, полным трепетных ожиданий и традиций, передаваемых из поколения в поколение.

Однако, спустя десятилетия после распада Советского Союза, некоторые из этих ритуалов кажутся сегодня неуместными и даже странными.

«Не трогай, это на Новый год!»: эпоха дефицита

В условиях товарного дефицита продукты для праздничного стола добывались с трудом — “по знакомству” или в поисках “выброшенных” товаров.

Поэтому фраза “Не трогай, это на Новый год!” звучала повсеместно.

Сегодня, когда полки магазинов изобилуют, а праздничный стол можно накрыть на любой бюджет, такая бережливость и накопительство выглядят излишними.

Гора еды: когда прошлого больше, чем настоящего

В советские годы было принято накрывать стол так, чтобы он “ломился от яств”.

Хозяйки тратили дни на заготовки, но часто большая часть еды пропадала.

Сейчас, при отсутствии дефицита, можно обойтись лишь парой салатов и горячим блюдом.

Родственники на каникулах: когда дискомфорт был нормой

Раньше гости из провинции с детьми приезжали погостить на новогодние каникулы, создавая немалый дискомфорт хозяевам.

Как пишет "КП", сейчас, благодаря обилию гостиниц и апарт-отелей, такая практика становится менее распространенной.

«Званый бал» дома: нарядность ради нарядности

После долгих часов на кухне советские хозяйки наряжались “как на званый бал”, а мужчины надевали костюмы и галстуки, даже для домашнего празднования.

Как пишет канал Ностальгия по СССР и 90-м, сегодня, в эпоху семейных и неформальных праздников, такая строгость в одежде кажется странной.

Новогодние открытки: от почты до мессенджеров

В отсутствие интернета и мобильной связи, новогодние открытки были основным способом поздравления. Их отправляли в декабре, и они нередко приходили уже в новом году.

Сегодня, с развитием цифровых технологий, эта традиция уходит в прошлое, но бережно хранимые открытки до сих пор напоминают о тех временах.