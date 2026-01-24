Новый поворот с ипотекой: когда рефинансирование в 2026 году может сыграть с вами злую шутку

Владимир Виноградов, возглавляющий компанию Pro-Vision Communications и занимающийся инвестициями, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что при замене одного ипотечного кредита другим действительно можно получить выгоду.

Однако эту выгоду стоит оценивать не по номинальной процентной ставке, а по фактическим суммам всех будущих выплат. К ним помимо процентов обычно присоединяются дополнительные расходы.

Эксперт пояснил, что при перекредитовании людям зачастую приходится платить не только проценты по ипотеке.

Дополнительная финансовая нагрузка складывается из страховых взносов за жизнь и недвижимость, комиссий банков за различные операции, возможно, платы за досрочное погашение, а также расходов на оформление залога и документов.

В некоторых случаях добавляются и другие платы, связанные, например, со страхованием прав на недвижимость.

Виноградов отметил:

«Из-за таких ‘невидимых’ затрат реальная эффективная ставка может оказаться выше заявленной на 0,5—2 процентного пункта: условные 9% по договору в итоге превращаются в 9,5–11% по факту. По этой же причине рефинансирование в 2026 году не всегда даёт выгоду автоматически».

По словам эксперта, экономить с помощью рефинансирования получится только тогда, когда новая ставка значительно ниже прежней, а все сопутствующие траты не перекрывают эту разницу.

Комиссии, возникающие при оформлении нового кредита, могут составлять от половины до трёх процентов от всей суммы.

Кроме того, предстоят издержки, связанные с закрытием предыдущего займа (до 2%), приобретением новых страховок и проведением проверок.

В условиях колеблющихся ставок и сохраняющейся инфляции в 2026 году, Виноградов рекомендует очень внимательно рассчитывать будущие расходы и возможные выгоды от перекредитования.

Он подчёркивает, что смысл в рефинансировании есть только тогда, когда итоговая экономия по ежемесячным платежам и общей сумме выплат превышает все издержки, а «точка безубыточности» по графику погашения кредита наступает в обозримом будущем.

