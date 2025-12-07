Городовой / Город / Ноябрь неожиданно протрезвел: потребление алкоголя в России упало до уровня 1997 года
Ноябрь неожиданно протрезвел: потребление алкоголя в России упало до уровня 1997 года

Опубликовано: 7 декабря 2025 22:17
В ноябре жители Санкт-Петербурга в среднем употребили 6,28 литра на человека.

Россия отмечает восьмой месяц подряд снижения уровня потребления спиртных напитков, сообщает ЕМИСС по информации аналитиков РИА Новости. Объём выпитого алкоголя на человека за 12 месяцев достиг значения 7,63 литра в ноябре. Этот уровень близок к показателям конца 1990-х годов.

С апреля 2023 года, когда на каждого россиянина приходилось 8,32 литра спиртного за год, тенденция постоянно идёт на спад. Сейчас такие низкие цифры зафиксированы впервые за четверть века. До 2008 года данные по России брались в основном только по официальной продаже и не включали теневой сегмент.

Научные обзоры свидетельствуют, что нелегальный оборот алкоголя в те годы достигал в определённые моменты до двух третей от всего рынка. Это затрудняет прямое сравнение с сегодняшней официальной статистикой. Учёт "серого" сектора в те периоды мог бы значительно повысить фактические значения потребления.

В разных регионах показатели заметно различаются. За ноябрь в Москве средний объём употребления составил 4,76 литра на человека, в Санкт-Петербурге этот показатель — 6,28 литра. В некоторых субъектах отмечаются более высокие значения: Новосибирская область — 8,35 литра, Свердловская область — 10,34, Татарстан — 8,27 литра.

Финансовые и количественные данные по регионам:

  • Москва — 4,76 литра на одного жителя
  • Санкт-Петербург — 6,28 литра
  • Новосибирская область — 8,35 литра
  • Свердловская область — 10,34 литра
  • Татарстан — 8,27 литра
Юлия Аликова
