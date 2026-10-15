Нужно ли мыть голову 2 раза подряд: трихолог Кингсли дала точный ответ

Привычка наносить шампунь повторно закрепилась у многих с детских лет. Кажется, что первый заход убирает грязь и жир, а второй доводит очищение до идеала.

В реальности нужда в повторе определяется не традицией, а тем, насколько загрязнены кожа и пряди. Разберитесь, в каких случаях хватит одного захода, а когда имеет смысл нанести средство снова.

Одного захода обычно хватает

Современные моющие средства рассчитаны на удаление сала, пыли и следов стайлинга. При умеренном загрязнении, если кожа не склонна к жирности, а укладочные продукты не применялись, одного качественного намыливания достаточно. Проверьте итог после первого раза: пряди чистые и промытые — повторять незачем. Косметолог Мишель Вонг проводит параллель с мытьём посуды: число подходов задаёт степень загрязнения, а не привычка.

Когда повтор оправдан

Обратное правило «всегда один раз» тоже ошибочно. Трихолог Аннабель Кингсли перечисляет три ситуации, где второй заход полезен. Жирная кожа: первый подход снимает часть сала, второй очищает глубже. Обилие стайлинга: лак или гель способны задержаться после одного нанесения. Густые пряди: до корней трудно добраться с первого раза. Но и тут не обязательно выдавливать двойную порцию — порой достаточно дольше помассировать кожу.

Не делайте повтор ритуалом

Трихолог Рэйчел Валентайн называет формулу «намылить, смыть, повторить» выгодным маркетинговым ходом: так флакон пустеет быстрее. Единого графика мытья не существует — частота зависит от типа кожи, густоты прядей, активности и укладки. Популярная идея приучать волосы к редкому мытью не работает: сальные железы не перестраиваются, а скопившаяся грязь даёт зуд и раздражение. Ориентируйтесь на состояние кожи и прядей, а не на автоматизм.

Фото: Сгенерировано ИИ