Городовой / Город / О чем мечтал маленький Вова: какая тайна детства президента потрясла публику?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Приехал из Голландии и бредил лезвиями на ногах: как Петр I подсадил Россию на фигурное катание Полезное
У зимы появился невидимый инспектор: в Петербурге нейросеть с начала января нашла полсотни крыш с сосульками Город
«Позорное» название: этот город старше Петербурга, но все стесняются его из-за похабной ассоциации Общество
«Ватный тампон вместо мяса»: свинину из «Светофора» даже собака есть не стала Полезное
Петербуржцы скупают детские игрушки быстрее всех Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт Полезное

О чем мечтал маленький Вова: какая тайна детства президента потрясла публику?

Опубликовано: 6 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
О чем мечтал маленький Вова: какая тайна детства президента потрясла публику?
О чем мечтал маленький Вова: какая тайна детства президента потрясла публику?
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Президент отметил, что последовательно шел к поставленной цели.

Владимир Путин рассказал, что с детства мечтал посвятить себя работе разведчика, и впоследствии его желание воплотилось в жизнь.

Об этом президент сообщил семилетнему Игорю Степаненко во время акции «Елка желаний». Глава государства отметил, что почти два десятка лет трудился во внешней разведке России.

Путин добавил:

«Я стал сотрудником внешней разведки нашей страны, работал почти 20 лет во внешней разведке. Работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась»,

— подчеркнул он.

Также президент упомянул, что в юные годы задумывался о других профессиях — ему нравилась идея стать моряком или летчиком.

Решение о выборе будущей профессии сформировалось после знакомства с произведениями литературы и просмотром фильмов о разведке. Свой выбор, по словам Путина, он сделал под влиянием этих историй.

В беседе с мальчиком президент пожелал ему идти к своим целям, отметив важность чувства удовлетворения от достигнутого. Путин подчеркнул, что настойчивость в достижении поставленных задач приносит «очень хорошее, здоровое чувство достижения».

Ранее стало известно, что президент Российской Федерации утвердил основные задачи и ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, поручив их доработать при необходимости.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью