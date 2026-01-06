О чем мечтал маленький Вова: какая тайна детства президента потрясла публику?

Владимир Путин рассказал, что с детства мечтал посвятить себя работе разведчика, и впоследствии его желание воплотилось в жизнь.
Об этом президент сообщил семилетнему Игорю Степаненко во время акции «Елка желаний». Глава государства отметил, что почти два десятка лет трудился во внешней разведке России.
Путин добавил:
«Я стал сотрудником внешней разведки нашей страны, работал почти 20 лет во внешней разведке. Работал разведчиком. Так что, видишь, моя мечта в этом смысле полностью сбылась»,
— подчеркнул он.
Также президент упомянул, что в юные годы задумывался о других профессиях — ему нравилась идея стать моряком или летчиком.
Решение о выборе будущей профессии сформировалось после знакомства с произведениями литературы и просмотром фильмов о разведке. Свой выбор, по словам Путина, он сделал под влиянием этих историй.
В беседе с мальчиком президент пожелал ему идти к своим целям, отметив важность чувства удовлетворения от достигнутого. Путин подчеркнул, что настойчивость в достижении поставленных задач приносит «очень хорошее, здоровое чувство достижения».
Ранее стало известно, что президент Российской Федерации утвердил основные задачи и ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, поручив их доработать при необходимости.
