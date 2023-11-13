Обратно в СССР: не поверите, какой товар вскоре может исчезнуть с полок магазинов

С его отсутствием столкнутся по всему миру.

Казалось бы, дефицит товаров, как во времена СССР, остался в прошлом. Сегодня покупатели без проблем могут приобрести любую одежду.

Однако уже в ближайшем будущем не только россияне, но и жители других стран не смогут в свободном доступе приобрести джинсы, а также юбки и куртки из денима. Пока они не пропали с прилавков, но к Новому году ожидается подъем стоимости.

Все дело в забастовке на фабриках Бангладеша, где производят 85% этих товаров. Сотрудники требуют повышения зарплаты, но правительство пока не спешит идти на уступки, пишет «Синьхуа».

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