Обычный омлет - прошлый век: готовлю по рецепту Матушки Пуляр из Франции - нежнее облачка

Опубликовано: 15 января 2026 10:15
 Проверено редакцией
омлет
Фото: Городовой.ру

Вот как готовить эту нежнятину.

Французский омлет матушки Пуляр — это не просто яичница, а настоящее кулинарное искусство, которое родилось в XIX веке в Нормандии. Аннет Пуляр придумала его, чтобы быстро накормить путешественников, спешащих к монастырю Мон-Сен-Мишель во время прилива.

Сегодня этот омлет, ставший национальным символом, готовят в её ресторане, который посещали королевы и президенты.

Секрет пышности омлета в том, что белки и желтки взбивают отдельно. Белки — до устойчивых пиков, как для безе, желтки — слегка. Существует два классических способа приготовления.

Первый, более сложный, напоминает сэндвич: на сковороде сначала запекают слой желтка, затем на него выкладывают воздушный белок, а после складывают пополам, чтобы снежная масса оказалась внутри.

Второй способ проще: взбитые белки аккуратно смешивают с желтками, выливают на сковороду и, когда масса схватится, складывают полумесяцем и доводят до готовности в духовке.

Традиционно омлет подают с деликатесами — утиным террином, гребешками или кровяной колбасой. Но дома его можно дополнить беконом, красной рыбой или даже малосольной сельдью. Обязательны свежий зелёный салат и хрустящий хлеб. Также существует сладкая версия: с карамелизированными и фламбированными фруктами, которая напоминает изысканный десерт.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
