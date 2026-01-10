Городовой / Город / Один пароль — много бед: как привычка облегчить себе жизнь может пустить на ветер все ваши тайны
Один пароль — много бед: как привычка облегчить себе жизнь может пустить на ветер все ваши тайны

Опубликовано: 10 января 2026 19:39
 Проверено редакцией
Один пароль — много бед: как привычка облегчить себе жизнь может пустить на ветер все ваши тайны
Один пароль — много бед: как привычка облегчить себе жизнь может пустить на ветер все ваши тайны
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В случае взлома злоумышленник сможет получить полный доступ к персональной информации пользователя.

Жители России должны отказаться от практики использования одного и того же пароля для разных учётных записей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты предупреждают, что при компрометации даже одного старого профиля злоумышленник получает возможность добраться до других сервисов, в том числе финансовых и персональных данных.

В полиции рекомендуют создавать уникальные пароли для каждого сайта и не полагаться на повторяющиеся комбинации.

Кроме того, советуют использовать специальные программы для хранения паролей, а также активировать двухэтапную проверку при входе в учётные записи.

В первую очередь рекомендуется заменить пароли к электронной почте, банковским приложениям и основным страницам в социальных сетях.

Ранее сообщалось о новом способе мошенничества, связанном с блокировкой популярной компьютерной игры.

Злоумышленники распространяют фальшивые ссылки с обещанием «играть без VPN», чтобы выманить данные пользователей. Переходя по этим адресам, люди рискуют попасть на сайты, созданные для похищения личной информации.

Автор:

Автор:
Юлия Аликова
Город
