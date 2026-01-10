Один пароль — много бед: как привычка облегчить себе жизнь может пустить на ветер все ваши тайны

Жители России должны отказаться от практики использования одного и того же пароля для разных учётных записей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступлениями Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Специалисты предупреждают, что при компрометации даже одного старого профиля злоумышленник получает возможность добраться до других сервисов, в том числе финансовых и персональных данных.
В полиции рекомендуют создавать уникальные пароли для каждого сайта и не полагаться на повторяющиеся комбинации.
Кроме того, советуют использовать специальные программы для хранения паролей, а также активировать двухэтапную проверку при входе в учётные записи.
В первую очередь рекомендуется заменить пароли к электронной почте, банковским приложениям и основным страницам в социальных сетях.
Ранее сообщалось о новом способе мошенничества, связанном с блокировкой популярной компьютерной игры.
Злоумышленники распространяют фальшивые ссылки с обещанием «играть без VPN», чтобы выманить данные пользователей. Переходя по этим адресам, люди рискуют попасть на сайты, созданные для похищения личной информации.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».