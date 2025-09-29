Городовой / Общество / Один стакан, чтоб пили все: правда ли люди в СССР не болели после газировки из автомата?
Один стакан, чтоб пили все: правда ли люди в СССР не болели после газировки из автомата?

Опубликовано: 29 сентября 2025 09:30
автомат с водой
Один стакан, чтоб пили все: правда ли люди в СССР не болели после газировки из автомата?
Фото: Городовой.ру

Сейчас повторно использовать тару никто бы не решился.

Автоматы с газировкой — символ СССР, не менее культовый, чем «Жигули» или «Операция „Ы“». Сочные «барбарис», «тархун», «груша» и «крем-сода» за копейку или три — вкус детства, вкус эпохи. Но вот деталь, которая сегодня выглядит дико: все пили из одного-единственного гранёного стакана.

Как это работало

Всё было просто: бросаешь монетку, выбираешь сироп, подставляешь стакан — и газировка готова. Выпил — возвращаешь стакан на решётку. Там его «ополаскивала» слабая струйка воды, которая в лучшем случае смывала сахар и пену, но точно не убивала бактерии. На стекле могла остаться и помада, и следы чужих губ.

В тёплое время автоматы работали прямо на улицах. Зимой их закрывали железными чехлами, а обслуживали — от силы раз в несколько дней. Стаканы мыли содовым раствором, но до стерильности было далеко.

Почему массовых эпидемий не было?

Формально через такой стакан можно было подцепить и ОРВИ, и герпес, и даже гепатит. Но официально ни одного случая заражения через автоматы зафиксировано не было.

Врачи не отслеживали источник инфекции: заболел — лечи. Никто не писал, что простуду ребёнок схватил, хлебнув из «сифилизатора» (так автоматы в народе называли).

В СССР здравоохранение считалось «лучшим в мире», и кризисов якобы не было. А то, что тысячи людей ежедневно прикладывались губами к одному и тому же стакану, воспринималось как норма.

Кто-то, правда, носил свою кружку, а кто-то принципиально не позволял детям пить «из общего», отмечает EG.

Конец эпохи

Никакие страшилки про сифилис или «грязный стакан» не могли убить популярность автоматов. Исчезли они в 90-е — не по санитарным причинам, а из-за экономики.

Приборы было невыгодно обслуживать: инфляция меняла номинал монет быстрее, чем успевали перенастроить приёмники. Да и зачем стоять в очереди к автомату, если в каждом ларьке уже продавали бутылочную газировку?

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
