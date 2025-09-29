«Совершенная программа»: Резник высказался об уникальности победителя «Интервидения» из Вьетнама

Легендарный поэт и автор хитов Илья Резник внимательно следил за конкурсом «Интервидение-2025» и признался: победителя он угадал сразу. Исполнитель из Вьетнама Дык Фук, по словам Резника, выделялся на фоне остальных и был обречён на успех.
«В целом "Интервидение" оставило очень хорошее впечатление: была на удивление совершенная программа. Девочка из Белоруссии понравилась: очень чистая, светлая. Кыргызстан прекрасно выступил! Но я сразу предрек победу вьетнамца и сказал об этом своей Ирочке.
Он — очень самобытный парень! У него немного кукольное лицо: в этом тоже что-то есть. И композиция у него прекрасная: национальная, очень трогательная», — заявил поэт в беседе с МК.
Резник отметил, что программа конкурса была удивительно цельной и разнообразной, а попурри из русских песен произвело на него сильное впечатление. Видно, что сделали с любовью к России.
Не обошёл вниманием Резник и поступок SHAMAN, который попросил членов жюри его не оценивать.
«Во Вьетнаме у него отличное будущее»
Комментируя дальнейший путь победителя, Резник вспомнил, что Дык Фук ещё десять лет назад выиграл местный «Голос». «Во Вьетнаме у него будет хорошее будущее — абсолютно точно. У него и настоящее там отличное», — отметил он в беседе с URA.
Однако поэт подчеркнул: звезда рождается из множества совпадений и напомнил, что хиты непредсказуемы:
«Я “Старинные часы” написал за двадцать минут. И не мог предположить, что они станут популярными на десятилетия». Поэтому будущее молодого певца зависит не только от таланта, но и от случая.