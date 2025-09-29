«Совершенная программа»: Резник высказался об уникальности победителя «Интервидения» из Вьетнама

Легендарный поэт и автор хитов Илья Резник внимательно следил за конкурсом «Интервидение-2025» и признался: победителя он угадал сразу. Исполнитель из Вьетнама Дык Фук, по словам Резника, выделялся на фоне остальных и был обречён на успех.

«В целом "Интервидение" оставило очень хорошее впечатление: была на удивление совершенная программа. Девочка из Белоруссии понравилась: очень чистая, светлая. Кыргызстан прекрасно выступил! Но я сразу предрек победу вьетнамца и сказал об этом своей Ирочке.

Он — очень самобытный парень! У него немного кукольное лицо: в этом тоже что-то есть. И композиция у него прекрасная: национальная, очень трогательная», — заявил поэт в беседе с МК.