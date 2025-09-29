Городовой / Общество / «Совершенная программа»: Резник высказался об уникальности победителя «Интервидения» из Вьетнама
«Совершенная программа»: Резник высказался об уникальности победителя «Интервидения» из Вьетнама

Опубликовано: 29 сентября 2025 10:30
Илья Резник
«Совершенная программа»: Резник высказался об уникальности победителя «Интервидения» из Вьетнама
Legion-media

Обошел самого SHAMANа.

Легендарный поэт и автор хитов Илья Резник внимательно следил за конкурсом «Интервидение-2025» и признался: победителя он угадал сразу. Исполнитель из Вьетнама Дык Фук, по словам Резника, выделялся на фоне остальных и был обречён на успех.

«В целом "Интервидение" оставило очень хорошее впечатление: была на удивление совершенная программа. Девочка из Белоруссии понравилась: очень чистая, светлая. Кыргызстан прекрасно выступил! Но я сразу предрек победу вьетнамца и сказал об этом своей Ирочке.

Он — очень самобытный парень! У него немного кукольное лицо: в этом тоже что-то есть. И композиция у него прекрасная: национальная, очень трогательная», — заявил поэт в беседе с МК.

Резник отметил, что программа конкурса была удивительно цельной и разнообразной, а попурри из русских песен произвело на него сильное впечатление. Видно, что сделали с любовью к России.

Не обошёл вниманием Резник и поступок SHAMAN, который попросил членов жюри его не оценивать.

«Во Вьетнаме у него отличное будущее»

Комментируя дальнейший путь победителя, Резник вспомнил, что Дык Фук ещё десять лет назад выиграл местный «Голос». «Во Вьетнаме у него будет хорошее будущее — абсолютно точно. У него и настоящее там отличное», — отметил он в беседе с URA.

Однако поэт подчеркнул: звезда рождается из множества совпадений и напомнил, что хиты непредсказуемы:

«Я “Старинные часы” написал за двадцать минут. И не мог предположить, что они станут популярными на десятилетия». Поэтому будущее молодого певца зависит не только от таланта, но и от случая.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
