Один прием пищи, три приема, десяток свиданий: распорядок дня Екатерины II

День Екатерины II был расписан до минуты и напоминал скорее жизнь строгого чиновника, чем прихотливой императрицы.

Она вставала в шесть утра, сама разводила огонь в камине и до завтрака читала или писала свои сочинения. С девяти утра Екатерина погружалась в официальные бумаги, а к полудню принимала приближённых прямо во время туалета — пока фрейлины одевали её, обсуждались государственные дела.

Обед длился час, за которым обычно читали вслух. После короткого отдыха с четырёх до шести снова шли приёмы. Вечером — прогулка по саду, карты или спектакль. В девять — ужин и сразу сон.

Пышных балов, бесконечных переодеваний и излишеств, которыми славилась её предшественница Елизавета Петровна, у Екатерины почти не было. Она предпочитала простую еду: отварную говядину с солёными огурцами, морс и смородиновое желе.

До конца жизни Екатерина оставалась «рабом книги» — каждый день читала французских просветителей, античных авторов, переписывалась с Вольтером и сама писала пьесы и сказки. А когда нужно было отвлечься от государственных забот, садилась верхом или брала ружьё: охота и верховая езда оставались её страстью с юности.

Такой распорядок делал её правление похожим на долгий, методичный труд — без показного блеска, но с постоянной дисциплиной. Конечно, Culture не упоминает и встречи с фаворитами, ведь не секрет, что императрица была самой любвеобильной правительницей в истории России.