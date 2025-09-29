Петербуржцам и жителям Ленобласти напомнили об опасности борщевика: как в городе годами безрезультатно борются с сорняком

Борщевик в Петербурге уже давно не воспринимается как обычная трава. Это настоящий враг, который десятилетиями прорывается сквозь асфальт благоустройства и административные отчёты.

Люди придумывают всё новые способы борьбы, подключают нейросети и придумывают гербициды «последнего поколения», но результат остаётся неизменным — сорняк побеждает.

Химия против дикаря

Учёные СПбНИИЛХ на днях отчитались: придумали препарат, который якобы уничтожает борщевик с вероятностью до 100%. На бумаге — красиво. На практике — сразу десяток вопросов: новый это препарат или просто старые гербициды в новой баночке?

Раундап, анкор и прочие давно работают по тому же принципу. Да и устойчивость к хвойным растениям ничего не значит, если при этом погибнут лиственные деревья и газон.

Активисты честно признают: плюс у разработки только один — появляется шанс легализовать обработку в лесах. Но даже здесь чиновники уточняют: регистрацию никто не даст.

Сорняк наступает

Официальные цифры звучат угрюмо: заражено больше 50 гектаров только в городских парках и скверах. За последние три года площадь увеличилась на 10 гектаров. На деле борщевик прёт по всему городу — от Колпино до Невского района.

Причина банальна: нет регионального закона. В Ленобласти он есть — и там реально штрафуют землевладельцев, если участок зарастает ядовитым гигантом. В Петербурге пока всё держится на энтузиазме «Антиборщевика» и редких показательных вырубках.

Нейросеть против травы

С недавних пор борщевик ищут с помощью «Городового». Нет, не нашего портала, а лишь одноименной нейросети, обученной устранять сорняк.

Как отмечает DP, восемь машин с камерами каждый день катаются по маршрутам и фиксируют очаги заражения. Алгоритм научили распознавать все стадии роста — от первых листков до угасающего растения. Теоретически так можно проверить весь город за месяц. На деле — пустыри и берега рек остаются вне поля зрения.

Но у подхода есть плюс: штрафовать теперь можно автоматически. Чиновник связан мораторием, а «машина-инспектор» — нет.

Почему победы всё равно нет

Методы известны: точечное выкапывание, вспашка с высадкой культур, гербициды. Но даже если всё сделать правильно, в земле остаются семена, которые могут «взорваться» через годы. Поэтому любая небрежность — и борщевик возвращается.

Петербуржцы могут жаловаться через «Наш Санкт-Петербург» или «Госуслуги». Проблема в том, что там нет отдельной категории «борщевик» — всё подшивают к «нескошенной траве». А ответ ждать приходится месяц. За это время сорняк успевает вымахать выше человека.