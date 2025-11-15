Городовой / Общество / Шопинг по Невскому: 5 мест, где до сих пор можно найти «ушедшие» бренды и купить финские товары
Шопинг по Невскому: 5 мест, где до сих пор можно найти «ушедшие» бренды и купить финские товары

Опубликовано: 15 ноября 2025 21:30
ТЦ
Шопинг по Невскому: 5 мест, где до сих пор можно найти «ушедшие» бренды и купить финские товары
Legion-media

От легендарного Гостиного двора до гастронома Елисеевых — маршрут для тех, кто не уедет без пакетов.

Невский проспект — не только прогулка по истории Петербурга, но и маршрут для идеального шопинга. Здесь можно найти почти всё: классические бренды, эксклюзивные коллекции и даже остатки тех марок, которые официально покинули Россию.

1. «Невский Центр»

Невский пр., 114–116

Современный торговый комплекс у площади Восстания. Больше сотни магазинов, включая бутики, где можно найти вещи старых европейских коллекций и премиальные бренды, представленные по параллельному импорту. На верхнем этаже — фуд-корт с панорамой на весь проспект.

2. Stockmann

Невский пр., 114–116

Финский универмаг в том же здании, где сохранился дух европейского шопинга. Здесь всё — от одежды и косметики до стильных товаров для дома. На последнем этаже ресторан «Москва» с видом на город, где стоит сделать паузу между покупками.

3. «Невская Плаза»

Невский пр., 55

Тихое, камерное пространство для тех, кто ценит уют и комфорт. Помимо бутиков и ювелирных салонов, здесь легко найти одежду и аксессуары популярных брендов, которые продолжают завозить ограниченными партиями.

4. Магазин купцов Елисеевых

Невский пр., 56

Архитектурный шедевр с историей. Витрины полны сладостей, чая, кофе и подарочных наборов. Даже если ничего не купить, стоит заглянуть ради атмосферы старого Петербурга и знаменитых витрин, которые украшают здание с начала XX века.

5. «Большой Гостиный Двор»

Невский пр., 35

Главный универмаг города и символ классического шопинга. В длинных галереях до сих пор работают десятки магазинов одежды, обуви и украшений. Здесь можно найти европейские бренды (в.т.ч. финские), доставляемые через партнёров, и редкие коллекции, которых уже нет в открытой продаже.

Шопинг по Невскому — это прогулка сквозь время: здесь мода соседствует с архитектурой, а каждый магазин хранит свой дух Петербурга. Даже если не купить ничего — удовольствие от маршрута останется.

Игорь Мустафин
Общество
