Шопинг по Невскому: 5 мест, где до сих пор можно найти «ушедшие» бренды и купить финские товары

Невский проспект — не только прогулка по истории Петербурга, но и маршрут для идеального шопинга. Здесь можно найти почти всё: классические бренды, эксклюзивные коллекции и даже остатки тех марок, которые официально покинули Россию.
1. «Невский Центр»
Невский пр., 114–116
Современный торговый комплекс у площади Восстания. Больше сотни магазинов, включая бутики, где можно найти вещи старых европейских коллекций и премиальные бренды, представленные по параллельному импорту. На верхнем этаже — фуд-корт с панорамой на весь проспект.
2. Stockmann
Невский пр., 114–116
Финский универмаг в том же здании, где сохранился дух европейского шопинга. Здесь всё — от одежды и косметики до стильных товаров для дома. На последнем этаже ресторан «Москва» с видом на город, где стоит сделать паузу между покупками.
3. «Невская Плаза»
Невский пр., 55
Тихое, камерное пространство для тех, кто ценит уют и комфорт. Помимо бутиков и ювелирных салонов, здесь легко найти одежду и аксессуары популярных брендов, которые продолжают завозить ограниченными партиями.
4. Магазин купцов Елисеевых
Невский пр., 56
Архитектурный шедевр с историей. Витрины полны сладостей, чая, кофе и подарочных наборов. Даже если ничего не купить, стоит заглянуть ради атмосферы старого Петербурга и знаменитых витрин, которые украшают здание с начала XX века.
5. «Большой Гостиный Двор»
Невский пр., 35
Главный универмаг города и символ классического шопинга. В длинных галереях до сих пор работают десятки магазинов одежды, обуви и украшений. Здесь можно найти европейские бренды (в.т.ч. финские), доставляемые через партнёров, и редкие коллекции, которых уже нет в открытой продаже.
Шопинг по Невскому — это прогулка сквозь время: здесь мода соседствует с архитектурой, а каждый магазин хранит свой дух Петербурга. Даже если не купить ничего — удовольствие от маршрута останется.