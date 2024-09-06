Оглашены результаты суда по делу о падении автобуса в Мойку: это не вернет жизни семерых людей

Московский районный суд Петербурга на две недели приостановил деятельность транспортной компании «Такси», автобус которой в мае упал в реку Мойку с пассажирами на борту. Причиной стали грубые нарушения условий, предусмотренных лицензией.

Как сообщили 5 сентября в пресс-службе судов Петербурга, суд установил, что компания не обеспечила идентификацию аппаратуры спутниковой навигации, а в информационной системе контроля транспортных средств отсутствовали данные о перевозчике. Кроме того, наименование юридического лица и владельца автобусов не совпадали с информацией, указанной в системе, что нарушает постановление правительства о требованиях к пассажирскому транспорту.

Защитник компании не признал вину, а представитель перевозчика не явился на заседание. В итоге суд приостановил деятельность перевозчика на 14 дней за грубые нарушения в области транспортной деятельности (часть 4 статьи 14.1.2 КоАП), сообщает «Фонтанка».

Ранее, в июле, суд уже привлек ООО «Такси» к ответственности за нарушения, связанные с медосмотрами водителей и контролем состояния автобусов, наложив штраф в 200 тысяч рублей.

Напомним, трагедия с падением пассажирского автобуса в реку Мойку произошла 10 мая текущего года. В результате ЧП погибли семь человек.