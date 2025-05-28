Как появились огородники в Петербурге и почему они были безумно богаты

Как огородничество появилось в Петербурге и почему огородники были богаты? Ответ на этот вопрос частично можно найти в книге Льва Лурье «Питерщики».

Ростовские крестьяне: преемственность и успешный бизнес

Несомненно, огородничество в Петербург занесено из Ростовского уезда Ярославской губернии. Это представляет собой преемственное дело и наиболее выдающиеся петербургские огородники, вспоминая своих предков, говорят, что прадеды их являлись из Ростовского уезда.

Вотчинные архивы Голицыных (владельцев Сулости) и Орловых (им принадлежало Поречье) свидетельствуют: задолго до отмены крепостного права ростовские крестьяне превратили свои петербургские огороды в товарные, высокорентабельные хозяйства, основанные на земляческой спайке. Они контролировали не только производство свежих овощей в столице, но и их сбыт.

Работа в огородах и продажа овощей

«Почти из каждого дома в селениях здешнего уезда, одна или две семьи находятся в отсутствии. Отъезжая большей частью в Петербург, некоторые из крестьян идут в приказчики, преимущественно в зеленные и мучные торговцы, другие – на работы в обширные огороды, содержатели которых тоже ростовцы, третьи производят продажу в разноску разных овощей», — писал Лурье.

В 1830 — 50 годах крестьяне Сулости половину всего оброка выплачивали Голицыным прямо в Петербурге. Многие из них имели в столице обширные огородные участки и дома, купленные на имя помещика.

Доходы их были таковы, что в результате наводнения 1824 г. только огородам жителей Сулости, причем лишь тем из них, что располагались за Московской заставой, был нанесен ущерб в 25 тыс. руб.

Самые богатые огородники: Андрей Попков, братья Веревкины и Сакеевы

Самыми богатыми и известными из суловцев считались в середине позапрошлого века Андрей Попков (имевший в 1840 г. 15 625 руб. годового дохода), братья Веревкины (2500 руб. дохода в 1857 г.), братья Сакеевы (их годовые расходы на аренду и оплату огородных рабочих достигали 4000 рублей серебром), семья А. Г. и А. А. Грачевых.

Оброк, который петербургские огородники предприниматели платили своим помещикам, хотя и был значительным, но все же не чрезмерным по отношению к их доходам.

В 1830 г. Голицыны получали в год от 8 до 74 рублей с души. С 1844 г. оброк «главнейших богатеев» был повышен до 200 рублей.

Ефим Грачев: «король» петербургских огородников

В 1850 — 70 годах известнейшим из петербургских огородников ростовчан был, несомненно, уроженец Сулости Ефим Грачев. Он был знаменит, прежде всего, солеными огурцами (1,5 миллиона огурцов заготавливали его огороды в сезон), шампиньонами, арбузами, дынями, редькой, капустой.

На российских и международных сельскохозяйственных выставках он получил общим счетом 62 медали, вывел 4 новых сорта белокочанной капусты, 12 сортов репы, 4 — свеклы, 8 — редьки, 35 — редиса, 25 — кукурузы, 8 — гороха, 3 — лука и более 100 сортов картофеля.

Урожаи на огороде Ефима Грачева достигали по некоторым культурам «сам — 44», то есть он получал в сорок четыре раза больше, чем высеивал.

Грачев был кавалером ордена Владимира 4 й степени.

«Вестник Императорского общества плодоводства»: описание огорода Грачева

«Г н Грачев принадлежит, бесспорно, к искуснейшим огородникам, как это доказывают предметы, доставляемые им на месячные и годовые выставки нашего общества. Огород Грачева занимает значительное пространство и возделан превосходно. Он до того засажен овощами, что на нем нет свободного места: там, где место не занято растениями, вырыта яма для жидкости. На огороде также находятся строения для жилья, ледник, здание для шампиньонов, низкие помещения для выгонки разных овощей и длинные ряды парников. Многочисленные навозные гряды почти все засаживаются у г. Грачева дынями и арбузами, потребляемыми в Петербурге несравненно в большем количестве, чем за границей. Промежутки между парниковыми грядами на огороде г. Грачева наполнены навозной землей и засажены капустой», — писали в те времена газеты.

Техника выращивания: ростовский опыт в основе успеха

Кстати, сама техника выращивания овощей открытого грунта пришла в столицу из Ростовского уезда и здесь была усовершенствована. Именно с тех пор, огороды считались настоящими «кормильцами», что повлияло на появление дач в аренду.