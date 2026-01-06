Городовой / Город / Охотник с опытом: как шестилетний стаж не спас петербуржца от роковой ошибки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Завезли пару КАМАЗов земли и показывают за деньги: самый необычный музей Петербурга Город
Пароль или пирог с секретом: как фантазия спасёт петербуржцев от хитроумных мошенников Город
Роскошное зимнее меню: 4 супа, которые согревают душу и тело Полезное
Планируем отпуск заранее: лучшие месяцы для отдыха в 2026 году Общество
Ключевая ставка падает: куда вкладываться, чтобы деньги текли рекой Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт Полезное

Охотник с опытом: как шестилетний стаж не спас петербуржца от роковой ошибки

Опубликовано: 6 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
Охотник с опытом: как шестилетний стаж не спас петербуржца от роковой ошибки
Охотник с опытом: как шестилетний стаж не спас петербуржца от роковой ошибки
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Молодой охотник, случайно выстреливший в автомобиль вместо лося, незамедлительно сообщил о произошедшем и вызвал скорую помощь.

В лесу неподалёку от населённого пункта Усть-Луга 3 января произошёл несчастный случай во время охоты, завершившийся гибелью человека.

Ключевой причиной трагедии стало то, что 27-летний житель Петербурга, являющийся опытным охотником, ошибочно принял автомобиль за дикого зверя и выстрелил по внедорожнику.

Мужчина, находившийся на переднем пассажирском месте, получил огнестрельное ранение и скончался на месте происшествия, сообщает 78.ru.

Стрелявший имел лицензию на владение оружием, а также охотничий билет; охотой занимался регулярно на протяжении пяти лет, начиная с 2018 года.

После осознания своей ошибки, молодой человек немедленно вызвал медицинскую бригаду и попытался самостоятельно оказать помощь пострадавшему, включая попытки остановить кровотечение.

Однако, несмотря на его действия и последующую оперативную помощь, спасти раненого не удалось.

В семье охотника все мужчины издавна увлекаются охотой, поэтому обвиняемый не был новичком в подобной деятельности.

Трагедия разыгралась во второй половине дня, когда охотник дважды выстрелил по движущемуся объекту, ошибочно полагая, что перед ним животное. Фактический выстрел пришёлся на автомобиль, что привело к смертельному ранению пассажира.

После происшествия Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверки, связанные с выдачей разрешений на отстрел животных и проведением подобных охот в регионе.

Теперь особое внимание уделяется корректности оформления документов и безопасности в ходе осуществления охотничьих мероприятий. Окончательные выводы будут озвучены по итогам инспекционных мероприятий.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью