Охотник с опытом: как шестилетний стаж не спас петербуржца от роковой ошибки

В лесу неподалёку от населённого пункта Усть-Луга 3 января произошёл несчастный случай во время охоты, завершившийся гибелью человека.
Ключевой причиной трагедии стало то, что 27-летний житель Петербурга, являющийся опытным охотником, ошибочно принял автомобиль за дикого зверя и выстрелил по внедорожнику.
Мужчина, находившийся на переднем пассажирском месте, получил огнестрельное ранение и скончался на месте происшествия, сообщает 78.ru.
Стрелявший имел лицензию на владение оружием, а также охотничий билет; охотой занимался регулярно на протяжении пяти лет, начиная с 2018 года.
После осознания своей ошибки, молодой человек немедленно вызвал медицинскую бригаду и попытался самостоятельно оказать помощь пострадавшему, включая попытки остановить кровотечение.
Однако, несмотря на его действия и последующую оперативную помощь, спасти раненого не удалось.
В семье охотника все мужчины издавна увлекаются охотой, поэтому обвиняемый не был новичком в подобной деятельности.
Трагедия разыгралась во второй половине дня, когда охотник дважды выстрелил по движущемуся объекту, ошибочно полагая, что перед ним животное. Фактический выстрел пришёлся на автомобиль, что привело к смертельному ранению пассажира.
После происшествия Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверки, связанные с выдачей разрешений на отстрел животных и проведением подобных охот в регионе.
Теперь особое внимание уделяется корректности оформления документов и безопасности в ходе осуществления охотничьих мероприятий. Окончательные выводы будут озвучены по итогам инспекционных мероприятий.
