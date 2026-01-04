Октябрьская набережная вздрогнула: петарда взорвалась прямо в руках у мужчины

Вечером в субботу в одном из районов Санкт-Петербурга произошёл инцидент с пиротехническим изделием. На Октябрьской набережной, возле дома № 108, у мужчины в руках взорвалась петарда.
Прибывшие на вызов врачи скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь и констатировали тяжёлое ранение. У 47-летнего мужчины зафиксировали травматическую ампутацию нескольких пальцев кисти. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение.
