Октябрьская набережная вздрогнула: петарда взорвалась прямо в руках у мужчины

Опубликовано: 4 января 2026 13:21
globallookpress.com
У пациента выявлена травматическая ампутация нескольких пальцев.

Вечером в субботу в одном из районов Санкт-Петербурга произошёл инцидент с пиротехническим изделием. На Октябрьской набережной, возле дома № 108, у мужчины в руках взорвалась петарда.

Прибывшие на вызов врачи скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь и констатировали тяжёлое ранение. У 47-летнего мужчины зафиксировали травматическую ампутацию нескольких пальцев кисти. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение.

Юлия Аликова
