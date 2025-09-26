Городовой / Общество / День пожилого человека: кому ждать прибавки и сколько
День пожилого человека: кому ждать прибавки и сколько

Опубликовано: 26 сентября 2025 09:00
пенсии
День пожилого человека: кому ждать прибавки и сколько
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Индексации, перерасчеты и дополнительные выплаты затронут как бывших военных и сотрудников силовых ведомств, так и тех, кто достиг 80-летнего возраста или вышел на пенсию в сентябре.

Военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств получат автоматическую прибавку к пенсии. Средняя выплата вырастет с 43–45 тысяч до примерно 46,2–48,4 тысячи рублей.

Юбиляры и инвалиды

Пенсионеры, отметившие 80-летие, и получившие I группу инвалидности в сентябре, увидят удвоенную фиксированную часть пенсии (8907 рублей).

Перерасчет и доплаты

Те, кто вышел на пенсию в сентябре, получат «восстановление всех пропущенных индексаций». Также доплату за уход за нетрудоспособными родственниками получат те, кто обратится в Соцфонд.

Региональные прибавки

Как пишет «Газета.Ru», в честь 1 октября пенсионеры в ряде регионов получат дополнительные выплаты: от 800 рублей до более 16 тысяч.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
