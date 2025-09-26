День пожилого человека: кому ждать прибавки и сколько

Военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств получат автоматическую прибавку к пенсии. Средняя выплата вырастет с 43–45 тысяч до примерно 46,2–48,4 тысячи рублей.
Юбиляры и инвалиды
Пенсионеры, отметившие 80-летие, и получившие I группу инвалидности в сентябре, увидят удвоенную фиксированную часть пенсии (8907 рублей).
Перерасчет и доплаты
Те, кто вышел на пенсию в сентябре, получат «восстановление всех пропущенных индексаций». Также доплату за уход за нетрудоспособными родственниками получат те, кто обратится в Соцфонд.
Региональные прибавки
Как пишет «Газета.Ru», в честь 1 октября пенсионеры в ряде регионов получат дополнительные выплаты: от 800 рублей до более 16 тысяч.