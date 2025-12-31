Оливье на столе, «Ирония судьбы» по экрану: особенности празднования Нового Года в КНДР

Многие считают, что в стране все затянуто колючей проволокой и радоваться там не умеют. И ошибаются.

В Северной Корее Новый год и Рождество выглядят иначе, чем в остальном мире. Рождества в привычном понимании там просто нет.

Для КНДР это не религиозный праздник, а дата 24 декабря связана с другим событием — днём рождения Ким Чжон Сук, матери Ким Чен Ира. Эта дата почитается официально, её именем названы районы, институты, ясли. Для северокорейцев культ личности заменил западные традиции.

Христианство в стране почти не представлено: себя так идентифицируют всего 0,3% населения, и сама идея празднования Рождества для большинства чужда. Причина историческая — после войны 50-х годов в КНДР миссионеров считали прикрытием для шпионов и контрабанды оружия.

Новый год в КНДР — отдельная история. Его отмечают дважды:

по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января ;

; по лунному, как в Китае и Корее до разделения.

При этом календарь в стране живёт по системе чучхе — отсчёт лет идёт с рождения Ким Ир Сена, поэтому нынешний 2023-й — это 112-й год.

Сам праздник тихий, без массовых гуляний и фейерверков. Семьи собираются дома за столом, на котором соседствуют традиционные блюда — суп с рисовыми клецками, холодная лапша, — и заимствованные советские угощения: салаты с майонезом, вариации «Оливье».

Советское наследие видно и в другом: с конца 80-х в КНДР каждое новогоднее телевещание обязательно включает «Иронию судьбы», переведённую на корейский.

Есть и обрядовая часть. Утром первого числа северокорейцы устанавливают домашние алтари, приносят еду и напитки в память о предках, вставляя палочки вертикально в рис — знак уважения к умершим. Позже идут к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, кланяются и возлагают цветы.

Для жителей КНДР Новый год — это не про гирлянды и подарки, а про преданность, память и уважение к вождям. А Рождество — всего лишь дата в календаре, заменённая на день рождения матери лидера.