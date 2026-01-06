Он превращал матчи в рассказы: не стало Владимира Гескина

Стало известно о кончине Владимира Гескина, известного спортивного журналиста и автора книг, которому было 73 года.
Информацию об этом «Известиям» подтвердил Всеволод Кукушкин, его коллега по хоккейной журналистике. В разговоре он отметил:
«Самое печальное, что я должен подтвердить. Умер. Он был прекрасным человеком, добрым и доброжелательным. Он был инициативным и настоящим журналистом».
По словам Кукушкина, Гескин до последних дней сохранял интерес к жизни и работе, оставался оптимистом и строил новые планы.
Незадолго до ухода из жизни он вместе с Кукушкиным завершил подготовку новой книги. Об этом также рассказал Кукушкин.
Выпускник факультета журналистики МГУ, Владимир Гескин посвятил профессии более полувека. Долгое время он работал в редакции «Советский спорт», где занимал руководящую должность.
Позже стал одним из создателей и первым заместителем главного редактора издания «Спорт-Экспресс».
За свою карьеру Гескин освещал девять Олимпийских игр. Кроме работы в журналистике, он проявил себя как автор книг о спорте.
Среди публикаций Гескина — «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016).
