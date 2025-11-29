Он шёл по льду и не провалился: история самого опасного трамвая Петербурга

Зимой 1895 года жители Петербурга увидели нечто невероятное: по заснеженной Неве, между Сенатской площадью и Васильевским островом, скользили вагоны, из-под которых летели искры.
Это был ледовый трамвай — электрическая линия прямо на реке. На льду вбивали деревянные столбы, натягивали провода, укладывали рельсы. Вагоны, переделанные из конки, брали по двадцать пассажиров и шли со скоростью 20 км/ч.
Город на проводах
За три копейки петербуржцы получали не просто поездку, а аттракцион — электрический свет, хрустящий под ногами лёд и ощущение будущего.
Линии соединяли берега у Дворцовой, Сенатской и Суворовской площадей, а зимой по ним катались до 900 тысяч человек.
Ни один вагон не ушёл под лёд, хотя на морозе провода искрили и потрескивали, а иногда трамвай уезжал "сам по себе", без водителя.
Когда лёд стал дорогой
Последний сезон ледового трамвая прошёл зимой 1909–1910 годов.
Когда построили постоянные мосты, нужда в "зимнем транспорте" исчезла. Но память о нём осталась как о самой петербургской затее — дерзкой, нелепой и прекрасной, как сам город.