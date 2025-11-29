Городовой / Город / Он шёл по льду и не провалился: история самого опасного трамвая Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Он шёл по льду и не провалился: история самого опасного трамвая Петербурга

Опубликовано: 29 ноября 2025 15:15
Ледовый трамвай
Он шёл по льду и не провалился: история самого опасного трамвая Петербурга
Городовой ру

Лёд трещал, воздух пах электричеством, а прохожие замирали, не веря глазам.

Зимой 1895 года жители Петербурга увидели нечто невероятное: по заснеженной Неве, между Сенатской площадью и Васильевским островом, скользили вагоны, из-под которых летели искры.

Это был ледовый трамвай — электрическая линия прямо на реке. На льду вбивали деревянные столбы, натягивали провода, укладывали рельсы. Вагоны, переделанные из конки, брали по двадцать пассажиров и шли со скоростью 20 км/ч.

Город на проводах

За три копейки петербуржцы получали не просто поездку, а аттракцион — электрический свет, хрустящий под ногами лёд и ощущение будущего.
Линии соединяли берега у Дворцовой, Сенатской и Суворовской площадей, а зимой по ним катались до 900 тысяч человек.

Ни один вагон не ушёл под лёд, хотя на морозе провода искрили и потрескивали, а иногда трамвай уезжал "сам по себе", без водителя.

Когда лёд стал дорогой

Последний сезон ледового трамвая прошёл зимой 1909–1910 годов.

Когда построили постоянные мосты, нужда в "зимнем транспорте" исчезла. Но память о нём осталась как о самой петербургской затее — дерзкой, нелепой и прекрасной, как сам город.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью