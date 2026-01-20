Он живёт без пульса, но смеётся по-настоящему: в Петербурге врачи совершают невозможное

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга появилось сообщение о скорой выписке пациента, состояние которого привлекло внимание медицинского сообщества. Этот человек с недавних пор живет без пульса.

Мужчине, которому 36 лет, провели уникальное вмешательство — ему были имплантированы сразу два искусственных желудочка. До этого подобных операций на территории России не проводили.

Пациент поступил в медицинское учреждение в ноябре прошлого года с серьезными сердечными заболеваниями. Врачи диагностировали кардиомиопатию и крайнюю форму недостаточности сердца, передает пресс-служба комитета по здравоохранению города.

По словам сотрудников больницы, показатели жизнедеятельности мужчины были предельно низкими, что требовало срочных мер.

Из-за сопутствующих осложнений пересадка донорского органа на первом этапе оказалась невозможна. Руководитель медучреждения принял решение провести вмешательство по установке искусственных желудочков.

Обычно подобных устройств вживляют одно, однако этот случай потребовал одномоментной установки двух аппаратов.

Сам процесс хирургического вмешательства длился четыре часа. Эта операция стала десятой подобной процедурой в истории Мариинской больницы. Отдельным вызовом для специалистов была настройка синхронной работы обеих систем.

Несмотря на сложность технических решений, вмешательство прошло успешно, и пациент идет на поправку. Мужчина выразил надежду вернуться в медучреждение, чтобы получить донорский орган, когда появится такая возможность.

Врачебная команда отметила, что подобные имплантации искусственных желудочков служат промежуточным этапом перед трансплантацией сердца.

Ранее стало известно, что в НИИ имени Джанелидзе пациенту было установлено устройство, изготовленное с применением трёхмерных технологий.

Медики уверены, что такие вмешательства открывают новые возможности в лечении тяжелых заболеваний сердца.

