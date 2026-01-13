Городовой / Город / Онкоцентр в Калининском районе Петербурга встал: серверы подвели
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Онкоцентр в Калининском районе Петербурга встал: серверы подвели

Опубликовано: 13 января 2026 13:45
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Онкоцентр в Калининском районе Петербурга встал: серверы подвели
Городовой ру

В настоящее время медицинские работники фиксируют данные исключительно на бумажных носителях.

В онкологическом центре, расположенном в Калининском районе Санкт-Петербурга, уже больше месяца сохраняются сложности с оказанием медицинской помощи из-за технических неполадок. Аппаратура, отвечающая за цифровое хранение данных и электронную систему записи, перестала функционировать ещё 5 декабря. Это привело к невозможности записываться на приём через интернет, что затруднило доступ пациентов к врачам.

Медицинский персонал вынужден работать без поддержки электронных средств и оформлять всю документацию вручную. Это приводит к увеличению времени ожидания и скоплению людей в регистратуре, а также замедляет процессы обследования и назначение терапии, особенно для тех, кто недавно перенёс операцию или страдает онкологическим заболеванием. Представители учреждения подчёркивают, что осознают всю серьёзность текущей ситуации.

Вместо привычной электронной записи теперь можно воспользоваться следующими телефонными номерами и адресами медицинских подразделений центра:

  • отделение № 112, ул. Академика Байкова, 25, корп. 1 — 8-999-029-13-84;
  • поликлиника № 55, ул. Гжатская, 3 — 8-921-923-63-94;
  • поликлиника № 41, просп. Науки, 71, корп. 2 — 8-900-639-82-69;
  • консультативно-диагностический центр, ул. Тимуровская, 17, корп. 3 — 8-931-237-54-90;
  • женская консультация № 29, просп. Науки, 12, корп. 4 — 8-931-237-61-86.

Общественное внимание к ситуации остаётся высоким, и многие пациенты высказывают своё недовольство в соцсетях из-за вынужденной задержки получения медицинской помощи. К настоящему времени о полном восстановлении работы сервиса объявлено не было.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью