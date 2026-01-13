Онкоцентр в Калининском районе Петербурга встал: серверы подвели

В онкологическом центре, расположенном в Калининском районе Санкт-Петербурга, уже больше месяца сохраняются сложности с оказанием медицинской помощи из-за технических неполадок. Аппаратура, отвечающая за цифровое хранение данных и электронную систему записи, перестала функционировать ещё 5 декабря. Это привело к невозможности записываться на приём через интернет, что затруднило доступ пациентов к врачам.

Медицинский персонал вынужден работать без поддержки электронных средств и оформлять всю документацию вручную. Это приводит к увеличению времени ожидания и скоплению людей в регистратуре, а также замедляет процессы обследования и назначение терапии, особенно для тех, кто недавно перенёс операцию или страдает онкологическим заболеванием. Представители учреждения подчёркивают, что осознают всю серьёзность текущей ситуации.

Вместо привычной электронной записи теперь можно воспользоваться следующими телефонными номерами и адресами медицинских подразделений центра:

отделение № 112, ул. Академика Байкова, 25, корп. 1 — 8-999-029-13-84;

поликлиника № 55, ул. Гжатская, 3 — 8-921-923-63-94;

поликлиника № 41, просп. Науки, 71, корп. 2 — 8-900-639-82-69;

консультативно-диагностический центр, ул. Тимуровская, 17, корп. 3 — 8-931-237-54-90;

женская консультация № 29, просп. Науки, 12, корп. 4 — 8-931-237-61-86.

Общественное внимание к ситуации остаётся высоким, и многие пациенты высказывают своё недовольство в соцсетях из-за вынужденной задержки получения медицинской помощи. К настоящему времени о полном восстановлении работы сервиса объявлено не было.

