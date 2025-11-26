Орешек, Ладога, Копорье: 3 примера гениальной военной модернизации Москвы

Они не просто ремонтировали стены, а кардинально меняли их архитектуру, превращая их в крепости башенного типа.
Ключевым нововведением стали фланкирующие башни, которые «делали шаг вперёд» за линию стен. Это позволяло вести косоприцельный огонь вдоль стен, не оставляя мёртвых зон для атакующих.
Воротные башни превратились в сложные оборонительные комплексы с «завертками» (коленчатыми проходами), опускающимися герсами и бойницами в боковых стенах.
Всё это можно увидеть в дошедших до нас крепостях:
- Орешке
- Ладоге
- Копорье.
Их стены, достигавшие высоты современного четырёхэтажного дома, были рассчитаны на сопротивление не штурмовым лестницам, а артиллерийским ядрам.
Это была дорогостоящая, но необходимая модернизация для защиты от западных соседей, которые уже вовсю использовали пушки.