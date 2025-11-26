Городовой / Учеба / Орешек, Ладога, Копорье: 3 примера гениальной военной модернизации Москвы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13% Город
Языковые игры Северной столицы: как приезжие создают свой петербургский диалект Город
Ради модного ролика петербургская невеста сменила букет на гипс: съемки в свадебном платье закончились переломом руки Город
Невероятное место на Ладоге, где природа забыла о человеке: вам захочется увидеть это своими глазами Город
Язычество и православие на Руси: Синкретизм в народной культуре XVII века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Орешек, Ладога, Копорье: 3 примера гениальной военной модернизации Москвы

Опубликовано: 26 ноября 2025 14:06
Орешек, Ладога, Копорье: 3 примера гениальной военной модернизации Москвы
Орешек, Ладога, Копорье: 3 примера гениальной военной модернизации Москвы
Городовой ру

Московские инженеры подошли к старым крепостям как к устаревшим сооружениям, требующим срочного апгрейда для работы с новыми «протоколами» — мощной осадной артиллерией.

Они не просто ремонтировали стены, а кардинально меняли их архитектуру, превращая их в крепости башенного типа.

Ключевым нововведением стали фланкирующие башни, которые «делали шаг вперёд» за линию стен. Это позволяло вести косоприцельный огонь вдоль стен, не оставляя мёртвых зон для атакующих.

Воротные башни превратились в сложные оборонительные комплексы с «завертками» (коленчатыми проходами), опускающимися герсами и бойницами в боковых стенах.

Всё это можно увидеть в дошедших до нас крепостях:

  • Орешке
  • Ладоге
  • Копорье.

Их стены, достигавшие высоты современного четырёхэтажного дома, были рассчитаны на сопротивление не штурмовым лестницам, а артиллерийским ядрам.

Это была дорогостоящая, но необходимая модернизация для защиты от западных соседей, которые уже вовсю использовали пушки.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью