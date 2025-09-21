Городовой / Общество / Осень-2025. Лахта-Центр. За 2700 рублей туристов обыскивают на вдохе и запрещают пить воду
Опубликовано: 21 сентября 2025 08:33
Лахта-Центр
Фото: Городовой.ру

Россиянка попала на экскурсию и вот что рассказала.

Москва-Сити всегда был витриной, где жизнь кажется замороженной. Стекло, бетон и холодная пустота. Лахта-центр же — другая энергия. Петербургская «кукурузина» живее, теплее, даже при всей стерильности корпорации-владельца.

Люди туда идут не ради офиса «Газпрома», а ради ощущения, что город можно держать под собой в ладони.

Цены и правила игры

Экскурсия стоит от 1300 рублей для льготников и доходит до 2700 за полный билет. Комплекс с выставкой — ещё дороже. На семью из трёх человек уходит больше семи тысяч.

И это при том, что тебя ждёт строгий контроль на входе, рамки, запрет на воду и еду, и постоянное ощущение, что ты пассажир в аэропорту, только вместо самолёта — лифт на 83 этаж.

Но при этом билеты купить непросто: слоты улетают мгновенно. Свежие появляются ровно в полдень за четыре дня до визита. Если прозевал, остаётся комплекс — его берут хуже, поэтому шансов больше.

Аттракцион под погодную удачу

Лифт в Лахте стреляет наверх так быстро, что закладывает уши хуже, чем в «Победе». С высоты 345 метров Петербург выглядит игрушечным: мосты как спички, Невская губа — как лужа. На 86-м этаже — почтовое отделение, где можно отправить открытку «с небес». Правда, многие так и не доходят до адресата — Почта России остаётся собой.

Но главный риск — погода. В августе можно словить идеальный солнечный день, а можно уткнуться в туманную пустоту за стеклом. И тогда вся экскурсия превращается в аудиогид и прогулку по коридорам. Деньги те же, зрелище — в минус.

Москва-Сити vs Лахта-центр

Москва-Сити — это бизнес-аквариум, где жизнь тонет в стеклянных отражениях. Лахта — небоскрёб с иллюзией души: там хотя бы есть игра с публикой, экскурсоводы, истории про строительство, выставка «Ожившие полотна». И да, там есть почтовое отделение, где можно оставить себе послание из будущего.

Но главный вопрос остаётся: стоит ли 75 минут в башне тех самых денег? Ответ честный: только если повезёт с погодой. В остальном — Лахта-центр это всё та же витрина. Только питерская, отмечает туристка.

Экскурсия — это дорогое казино с небом и лифтом вместо рулетки. Выиграл солнце — получил виды. Попал на туман — остался с пустыми карманами и открыткой, которая вряд ли дойдёт.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
