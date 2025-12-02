Городовой / Город / Оставил машину — получи три «письма счастья»: петербуржцам снова грозят тройные штрафы за одну парковку
Оставил машину — получи три «письма счастья»: петербуржцам снова грозят тройные штрафы за одну парковку

Опубликовано: 2 декабря 2025 12:30
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

ГАТИ разъяснила автомобилистам Санкт-Петербурга порядок действий, который поможет избежать тройного наложения штрафа за одно и то же нарушение.

Петербуржцев проинформировали о возможности увеличения штрафа в три раза за неправильную парковку. В 2025 году такой санкцией были подвергнуты свыше 2,7 тысячи автомобилистов, сообщает пресс-служба ГАТИ.

Автовладельцам напомнили, что запрещено оставлять транспорт на газонах, у входов в здания, около мусорных контейнеров, а также на специальных технических линиях.

Нарушение этих правил карается суммой в три тысячи рублей для граждан и 150 тысяч рублей для организаций. Однако итоговая сумма взыскания может быть увеличена до троекратного размера.

Штраф станет больше, если в течение двух месяцев после получения постановления не отреагировать на уведомление инспекции с напоминанием о необходимости платежа.

После этого сведения передаются в суд, где уже назначают повышенную меру наказания, увеличив сумму взыскания в три раза.

За прошедший период 2025 года к повышенному штрафу были привлечены больше 2,7 тысячи водителей.

Ранее сообщалось, что за парковку с нарушениями жители Петербурга только за один год выплатили около 150 миллионов рублей. Преимущественно горожане нарушают правила, оставляя машины на зелёных насаждениях, у подъездов жилых домов и на пешеходных участках.

Автор:
Юлия Аликова
Город
