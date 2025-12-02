Оставил машину — получи три «письма счастья»: петербуржцам снова грозят тройные штрафы за одну парковку

Новости по теме

Штраф за платную парковку: могут ли взыскать с автомобилиста из Петербурга, если разметку на дороге замело

Перейти

Новые штрафы за парковку на спецмаркировке: сколько придется заплатить за такое нарушение в Петербурге

Перейти

Украшали подъезд к Новому году? За это теперь можно схлопотать штраф до 15 тысяч рублей — и не только

Перейти

Нарушение ПДД — 350 тысяч рублей: в Петербурге приставы взыскали с перевозчика деньги за падение пенсионерки в автобусе

Перейти

В России вводят штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону: платить заставят еще до того, как батареи потеплеют

Перейти