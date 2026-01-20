Городовой / Полезное / Оставил тесто на пирожки, сварганил пиццу на картофельной основе: простой рецепт для хозяюшек
Оставил тесто на пирожки, сварганил пиццу на картофельной основе: простой рецепт для хозяюшек

Опубликовано: 20 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

Картофельная пицца на сковороде — это удачный гибрид нежного пюре и сытной итальянской закуски. Блюдо готовится быстро, не требует духовки и позволяет использовать самые разные ингредиенты, которые есть в холодильнике.

Для основы отварите картофель и приготовьте из него обычное пюре (без молока и масла, либо с минимальным их количеством). В тёплую массу вмешайте одно сырое яйцо — оно сделает основу более плотной и пластичной.

Полученную смесь равномерно распределите по дну сковороды, смазанной растительным маслом, формируя круглую «лепёшку» толщиной около 1 см.

Затем действуйте, как с обычной пиццей: смажьте основу кетчупом или томатным соусом и выложите начинку. Классический вариант включает кубики ветчины, полоски сырокопчёной колбасы, обжаренные грибы, кружочки помидоров и мелко нарезанный зелёный лук.

Сверху обильно посыпьте тёртым твёрдым сыром. Готовьте пиццу на слабом огне под крышкой 10–15 минут, пока сыр полностью не расплавится, а края картофельной основы не слегка подрумянятся. Подавайте сразу, пока она горячая и ароматная.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
