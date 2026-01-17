Городовой / Город / Осторожно, лёд отпущен: почему теперь можно гулять по Финскому заливу, но расслабляться рано
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Осторожно, подделка: пять хитростей, чтобы не стать жертвой ловких дельцов Город
В Ленобласти раскрыли полтысячи ошибок перед стартом отопительного сезона Город
«Шаде и не снилась: петербуржцев возмутила тайная замена звезды на трибьют-шоу» Город
Что над готовит Конь грядущий? Чем 2026-й отличается энергетически от прошлого года Полезное
Петербуржцы променяли снег на экзотику: куда исчезли горожане на новогодние праздники? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Осторожно, лёд отпущен: почему теперь можно гулять по Финскому заливу, но расслабляться рано

Опубликовано: 17 января 2026 11:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Осторожно, лёд отпущен: почему теперь можно гулять по Финскому заливу, но расслабляться рано
Городовой ру

В Санкт-Петербурге был отменён ранее введённый запрет выхода на лёд водных объектов города, включая акваторию Финского залива. Сообщение об этом поступило от представителей Комплекса защитных сооружений, которые напомнили о существующих рисках. После установления ледяного покрова многие жители устремляются на рыбалку.

Дирекция сооружений, защищающих город от наводнений, подчеркнула, что в зимний период ледовое покрытие Финского залива и Невской губы сохраняет потенциальную опасность для людей.

«После становления ледового покрытия многие любители зимней ловли направятся в Невскую губу и Финский залив испытать рыбацкую удачу, в связи с чем Дирекция КЗС предупреждает: лед акватории Финского залива и Невской губы является источником повышенной опасности», — сообщили в пресс-службе.

Следующее ограничение на посещение ледяных поверхностей, объявленное городской комиссией по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, начнёт действовать с 16 марта и продлится до 13 апреля 2026 года. В этот период выход на лёд будет вновь запрещён.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью