Осторожно, лёд отпущен: почему теперь можно гулять по Финскому заливу, но расслабляться рано

В Санкт-Петербурге был отменён ранее введённый запрет выхода на лёд водных объектов города, включая акваторию Финского залива. Сообщение об этом поступило от представителей Комплекса защитных сооружений, которые напомнили о существующих рисках. После установления ледяного покрова многие жители устремляются на рыбалку.
Дирекция сооружений, защищающих город от наводнений, подчеркнула, что в зимний период ледовое покрытие Финского залива и Невской губы сохраняет потенциальную опасность для людей.
«После становления ледового покрытия многие любители зимней ловли направятся в Невскую губу и Финский залив испытать рыбацкую удачу, в связи с чем Дирекция КЗС предупреждает: лед акватории Финского залива и Невской губы является источником повышенной опасности», — сообщили в пресс-службе.
Следующее ограничение на посещение ледяных поверхностей, объявленное городской комиссией по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, начнёт действовать с 16 марта и продлится до 13 апреля 2026 года. В этот период выход на лёд будет вновь запрещён.
