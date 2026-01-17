Осторожно, подделка: пять хитростей, чтобы не стать жертвой ловких дельцов

Юлия Кочнева, руководитель по качеству компании «Лемана ПРО» рассказала, какие действия помогут россиянам отличить оригинальный товар от подделки и не допустить ошибку при покупке. Она особо выделила пять рекомендаций, которые позволяют минимизировать риск столкнуться с контрафактом. Речь идёт о товарах для детей, мебели, предметах со сложной технической начинкой, а также текстиле и некоторых других группах.

По словам Кочневой, при выборе таких изделий стоит попросить у продавца разрешительный документ — сертификат либо декларацию. Обычно на этих документах размещён специальный QR-код; с его помощью можно перейти на страницу документа в реестре Росаккредитации. В том случае, если QR-код не предусмотрен, достаточно вручную проверить номер документа через официальный сайт ведомства.

Она уточнила, что важным показателем является статус разрешительного документа — действующий сертификат обычно отмечается зелёной галочкой. Кочнева советует уделить особое внимание совпадению данных, указанных на упаковке, ценнике и в предоставленных документах: необходимо сверить название товара, изготовителя и состав. Эксперт рекомендует приобретать продукцию в крупных магазинах с хорошей репутацией, где можно затребовать подтверждающие подлинность бумаги.

Особый акцент она делает на системе государственной маркировки «Честный знак», используемой для ряда товаров. Проверку можно выполнить через приложение — нужно отсканировать Data Matrix-код, чтобы узнать срок годности и убедиться в легальности продукции. Такой подход, по словам эксперта, помогает снизить риски покупки поддельных изделий.

Среди других полезных советов — возможность обратиться в профильную лабораторию производителя либо ретейлера для дополнительной проверки. Перед оплатой стоит осмотреть выбранный товар: есть ли повреждения и вся ли комплектация на месте, а электротехнику целесообразно включить в магазине для быстрой проверки.

Перед началом использования Кочнева советует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и следовать всем рекомендациям. Если после покупки обнаружатся недочёты или недостатки, продукцию можно вернуть продавцу.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».