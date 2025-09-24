Городовой / Город / От 300 оттенков штукатурки до 40 официальных цветов: кто придумал палитру Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От 300 оттенков штукатурки до 40 официальных цветов: кто придумал палитру Петербурга

Опубликовано: 24 сентября 2025 17:15
Жёлтые дворцы, зелёные особняки, серые доходные дома
От 300 оттенков штукатурки до 40 официальных цветов: кто придумал палитру Петербурга
Городовой ру

История создания городской палитры, которая действует и сегодня.

Жёлтые дворцы, зелёные особняки, серые доходные дома — кажется, что цвета Петербурга появились случайно. На самом деле у города есть строгая палитра: 40 оттенков, утверждённых официально, и именно они задают гармонию улиц.

Как всё началось

В 1933 году в Ленинграде появилась Группа окраски фасадов под руководством Елены Хмелевской, ученицы художника-авангардиста Михаила Матюшина. Архитекторы и художники рассматривали город как единое полотно и подбирали для него цветовые решения.

От 300 к 40

На старых зданиях проводили расчистки штукатурки, находя сотни исторических оттенков. Из более чем 300 Хмелевская оставила лишь 40 — самые характерные для Петербурга. Так появился унифицированный каталог "Традиционные цвета Санкт-Петербурга".

Город с паспортом цвета

В 1966 году эту карту утвердили на градостроительном совете. Это был уникальный случай для СССР: ни один другой город не имел собственной "палитры по закону".

Зачем это нужно

Ограниченный набор оттенков создаёт цельный облик. Улицы не превращаются в хаос, ансамбли сохраняют ритм. Даже детали — двери, окна, решётки — традиционно окрашивались в серый, коричневый или чёрный.

Сегодня

Колористический паспорт работает и сейчас: Комитет по градостроительству выдаёт "колерные бланки" для реставрации фасадов. Благодаря этому Петербург остаётся узнаваемым — городом мягких жёлтых, спокойных серых и приглушённых зелёных тонов.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».