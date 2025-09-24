От 300 оттенков штукатурки до 40 официальных цветов: кто придумал палитру Петербурга

Новости по теме

Ивановская улица в Петербурге: ансамбль, который сравнивают с улицей Росси

«Гармонично впишутся в осеннюю палитру Петербурга»: собираем стильный образ для офиса и театра

Цветы памяти и металл прошлого — новая жизнь Матисова острова в Петербурге

Серый как вторая кожа: почему Петербург и петербуржцы так неразрывно связаны с этим цветом

В Петербурге зацвели лотосы: сколько продержатся цветы в северном климате

