От 300 оттенков штукатурки до 40 официальных цветов: кто придумал палитру Петербурга

Жёлтые дворцы, зелёные особняки, серые доходные дома — кажется, что цвета Петербурга появились случайно. На самом деле у города есть строгая палитра: 40 оттенков, утверждённых официально, и именно они задают гармонию улиц.
Как всё началось
В 1933 году в Ленинграде появилась Группа окраски фасадов под руководством Елены Хмелевской, ученицы художника-авангардиста Михаила Матюшина. Архитекторы и художники рассматривали город как единое полотно и подбирали для него цветовые решения.
От 300 к 40
На старых зданиях проводили расчистки штукатурки, находя сотни исторических оттенков. Из более чем 300 Хмелевская оставила лишь 40 — самые характерные для Петербурга. Так появился унифицированный каталог "Традиционные цвета Санкт-Петербурга".
Город с паспортом цвета
В 1966 году эту карту утвердили на градостроительном совете. Это был уникальный случай для СССР: ни один другой город не имел собственной "палитры по закону".
Зачем это нужно
Ограниченный набор оттенков создаёт цельный облик. Улицы не превращаются в хаос, ансамбли сохраняют ритм. Даже детали — двери, окна, решётки — традиционно окрашивались в серый, коричневый или чёрный.
Сегодня
Колористический паспорт работает и сейчас: Комитет по градостроительству выдаёт "колерные бланки" для реставрации фасадов. Благодаря этому Петербург остаётся узнаваемым — городом мягких жёлтых, спокойных серых и приглушённых зелёных тонов.