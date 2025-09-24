Станция «Дачное»: единственная наземная в истории ленинградского метро

Новости по теме

Петербург станет декорацией фильма «Война и мир»: какие улицы лучше объезжать стороной

Перейти

Графская колония и деревянный модерн: где найти пригород с душой зодчества и дачными историями недалеко от Петербурга

Перейти

От Конька-Горбунка до Шанхая в Девяткино: как появляются сказочные локации в Петербурге для фильмов и что потом с ними происходит

Перейти

«Немцы были в шоке, когда они увидели»: что удивило иностранцев в фильме Учителя «Матильда»

Перейти

«Она у нас изначального была для взрыва»: как создавали карету для фильма «Левша», которая должна была разлететься в щепки

Перейти