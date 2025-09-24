Станция «Дачное»: единственная наземная в истории ленинградского метро

"Дачное" — единственная в истории Ленинградского метро открытая наземная станция. Она работала как временная конечная Кировско-Выборгской линии с 1966 по 1977 год. Станция находилась в Кировском районе, рядом с депо "Автово".
Архитектура
Проект архитектора Ксении Афонской был типовым: восьмиметровая железобетонная платформа с навесом на колоннах, часть которых окружали скамьи. Освещение обеспечивали ртутные лампы (характерная деталь 1960-х), а единственный спуск вёл к Трамвайному проспекту и кассовому вестибюлю.
Закрытие
Практика показала, что открытые наземные станции плохо подходят для ленинградского климата. Дожди, снег и ветер быстро разрушали конструкции. Поэтому, когда 5 октября 1977 года открылся участок "Автово" — "Проспект Ветеранов", "Дачное" закрыли.
Станцию разобрали: вестибюль снесли, большую часть платформы демонтировали. Оставшийся фрагмент позже превратили в здание Госавтоинспекции с гаражами и служебными помещениями.
Интересный факт
"Дачное" осталось в истории не только метрополитена, но и кино. Кадры станции можно увидеть в фильмах "Его звали Роберт" (1967), "Происшествие, которого никто не заметил" (1967) и "Шаг навстречу" (1975).