Фомины острова, Хирвисари, Обозовщина: какие поселения стер с карт Петербург

Прежде чем стать величественной Северной столицей, эти земли были заселены десятками, если не сотнями, деревень, сел и барских усадеб.

Строительство Петербурга началось не на пустом месте — до появления императорского города здесь стояли сотни деревень, сел и усадеб.

Еще в XIII веке Невские земли переходили из рук в руки — у финнов, новгородцев, шведов. Именно эти древние поселения стали фундаментом для процветающего мегаполиса.

Воспоминания о Заячьем острове

На месте современного центра Петербурга, на Заячьем острове, в конце XVII века располагалась деревня шведского графа Стенбока — «Веселое поместье».

Как писал Сергей Иванов в статье "Соловки на Неве", «поместье веселье не принесло» — после наводнения усадьба была разрушена, а жители трагически погибли.

Что стало с деревнями Петроградской стороны?

Петроградская сторона изначально представляла собой цепь небольших селений. Там был постоялый двор и деревня Мишкино — предок современных набережных. Финские рыбаки жили на Васильевском острове в деревне Хирвисари, их лачуги стояли на месте будущей биржи. Интересна и история четырех крестьян, живших в 1500 году на рыбных заводях Александровских и Олферовских, где среди них значится с фамилией Ленин — факт, почти как историческая загадка.

От крестьянских дворов до Дворцовой площади

Нынешняя Дворцовая площадь когда-то была деревней на Фомином конце. Вместо парадных дворцов здесь паслись куры и козы.

Летний сад — усадьба ротмистра Конау, а на месте Инженерного замка ранее располагалась деревня Первушкино.

Фонтанка в те времена именовалась рекой Голодушей, и по ее берегам были десятки мелких деревень с живописными финскими названиями — Калыола, Кукушкино, Максимовка.

Деревни в современных районах Петербурга

В районе Лигово стояла деревня Лихала. Она существовала вплоть до Второй мировой войны и лишь после блокадных разрушений была включена в состав города.

Купчино — бывшая шведская деревня Kuptzinoua By — со временем превратилась в городской квартал, а на Охте с древности располагались Верхняя и Нижняя деревни.

Новая и Старая Деревни — последний бастион крестьянского Петербурга

В XVIII веке граф Бестужев-Рюмин переселял крепостных на Каменный остров и за реку, дав начало Новым и Старым Деревням.

Их остатки и топонимы можно встретить в современном городе — как тихие напоминания о временах, когда здесь еще царила сельская жизнь.

Где еще живет дух деревень Петербурга?

Остатки деревень продолжаются в Лесном районе — в 1960-х здесь еще жили в деревянных домах, а студенты Политеха каждый день наблюдали просыпающуюся крестьянскую жизнь среди городских высоток.

Есть и сегодня деревянные островки в различных районах, но постепенно они исчезают, уступая место современной застройке.