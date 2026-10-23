Сергей Иванов

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День, когда Петр I написал о «солдатчонке»: 13 января в истории Петербурга День, когда Петр I написал о «солдатчонке»: 13 января в истории Петербурга
Этот день скрепляет воедино рождение наследника, начало картографирования неизведанного, запуск печатных изданий и рождение легендарных заведений.
13 янв 2026 08:00
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Как «Серапионовы братья» покоряли Петроград: чем запомнилось 19 октября в истории Петербурга Как «Серапионовы братья» покоряли Петроград: чем запомнилось 19 октября в истории Петербурга
От зарождения Русского географического общества до смелых научных идей, от признания таланта Чехова до литературных амбиций «Серапионовых братьев» — этот день переносит через века.
19 окт 2025 08:00
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История самой красивой гостиницы Петербурга — от доходного дома до символа роскоши.
16 июн 2025 21:03
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