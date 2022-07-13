Сергей Иванов

Феномен ремейков вводит аудиторию в заблуждение.
В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу удовлетворило жалобу ООО «РусТехКом» на действия администрации Кировского района при оформлении документации на сайте
Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень уходит со своей должности. Он сам написал заявление об отставке.
В четверг, 29 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды победителям премии «Армеец года – 2021». Церемония была приурочена к 98-летию образования ЦСКА. Министр выразил слова благодарности присутствовавшим на мероприятии ветеранам, которые были удостоены золотых наград на той Олимпиаде.
Депутат петербургского Законодательного Собрания Сергей Никешин потерял поддержку председателя парламента Вячеслава Макарова и МО «Ульянка» на приближающихся выборах в ЗакС. В связи с этим шансы Никешина избраться значительно снижаются. Сложившееся положение привело к тому, что депутат стал оказывать давление на руководителя Кировского района Сергея Иванова с целью получить возможность влиять на «подсчет голосов».
Завершено расследование уголовного дела по факту обрушения здания СКК в Санкт-Петербурге в январе 2020 года, во время которого погиб рабочий. По данным СК РФ, причиной инцидента стали грубые нарушения подрядчика при проведении демонтажа, а обвинения предъявлены сотрудникам компании.
На Щелковском шоссе в Москве состоялось открытие нового здания автовокзала «Центральный». Как сообщает РИА Новости, церемония прошла с участием столичного мэра Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Необычный рейтинг составил юморист Гарик Мартиросян.
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, подбросившим ему наркотики. В качестве компенсации за причиненный моральный ущерб журналист потребовал от них 5 миллионов рублей, пишет «РИА Новости».
Ольга впервые провела киноцеремонию закрытия международного фестиваля.
По словам звездного адвоката Сергея Жорина, иск носит формальный характер.
По слухам, в нетрезвом состоянии мужчина даже садился за руль.
Власти Татарстана начали постепенно смягчать ограничения, введенные на фоне коронавирусной пандемии. В частности, послабления в режиме касаются граждан, приезжающих из других российских регионов, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на постановление кабмина республики.
3 июня деловое издание «Ведомости» организует антикризисный онлайн-эфир «Телекоммуникации: Now. Next. Beyond. Самоизоляция на высоких скоростях».
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов побеседовал с российским юмористом, актером и кавээнщиком Сергеем Писаренко о его творчестве.
Монумент в честь советского маршала Конева в Праге должен быть восстановлен, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о российском шпионе-отравителе.
Не попавшие на экскурсию позже смогут посмотреть более десятка мини-фильмов о галерее.
А ей уж замуж невтерпеж!