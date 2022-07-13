Сергей Иванов

Никешин пытается повлиять на формирование избиркомов через главу Кировского района

Депутат петербургского Законодательного Собрания Сергей Никешин потерял поддержку председателя парламента Вячеслава Макарова и МО «Ульянка» на приближающихся выборах в ЗакС. В связи с этим шансы Никешина избраться значительно снижаются. Сложившееся положение привело к тому, что депутат стал оказывать давление на руководителя Кировского района Сергея Иванова с целью получить возможность влиять на «подсчет голосов».