Сергей Иванов

В корпусе Бенуа пройдет особенная арт-встреча.
С 21 по 24 мая 2026 года в «Севкабель Порту» пройдет ярмарка современного искусства Port Art Fair.
Этот день скрепляет воедино рождение наследника, начало картографирования неизведанного, запуск печатных изданий и рождение легендарных заведений.
От зарождения Русского географического общества до смелых научных идей, от признания таланта Чехова до литературных амбиций «Серапионовых братьев» — этот день переносит через века.
Прежде чем стать величественной Северной столицей, эти земли были заселены десятками, если не сотнями, деревень, сел и барских усадеб.
От «Спящей красавицы» до «Бориса Годунова»: Мариинский театр в Санкт-Петербурге — это больше, чем просто сцена.
Подвиг Сусанина — смесь правды и мифа, скрепленная уважением и любовью к истории своей страны.
Башня поэтов и литературный центр города.
Пожилые граждане смогут больше времени проводить с семьями.
История самой красивой гостиницы Петербурга — от доходного дома до символа роскоши.
Как фамилии стали частью человеческой идентичности?
Вася Пупкин на втором месте. Петербуржцам назвали любопытные факты об именах и псевдонимах в соцсетях.
В центре будут работать высококвалифицированные специалисты.
С пользой для души, тела и здоровья, при этом недалеко от дома.
Рассказываем о ситуации в компании.
Чего только не сделаешь ради искусства!