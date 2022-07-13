Все новости / Сергей Иванов

Сергей Иванов

Политика
Путин обсудил с Совбезом тему приграничных районов РФ и социально-экономические проблемы
В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
11 янв 2022 15:37
Город
УФАС удовлетворил жалобу «РусТехКом» на действия администрации Кировского района
Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу удовлетворило жалобу ООО «РусТехКом» на действия администрации Кировского района при оформлении документации на сайте
24 июл 2021 13:07
Общество
Шойгу наградил спортсменов премией «Армеец года»
В четверг, 29 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды победителям премии «Армеец года – 2021». Церемония была приурочена к 98-летию образования ЦСКА. Министр выразил слова благодарности присутствовавшим на мероприятии ветеранам, которые были удостоены золотых наград на той Олимпиаде.
30 апр 2021 09:58
Политика
Никешин пытается повлиять на формирование избиркомов через главу Кировского района
Депутат петербургского Законодательного Собрания Сергей Никешин потерял поддержку председателя парламента Вячеслава Макарова и МО «Ульянка» на приближающихся выборах в ЗакС. В связи с этим шансы Никешина избраться значительно снижаются. Сложившееся положение привело к тому, что депутат стал оказывать давление на руководителя Кировского района Сергея Иванова с целью получить возможность влиять на «подсчет голосов».
04 апр 2021 17:40
Происшествия
Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге
Завершено расследование уголовного дела по факту обрушения здания СКК в Санкт-Петербурге в январе 2020 года, во время которого погиб рабочий. По данным СК РФ, причиной инцидента стали грубые нарушения подрядчика при проведении демонтажа, а обвинения предъявлены сотрудникам компании.   
27 янв 2021 21:01
Общество
Собянин и Воробьев открыли крупнейший в России автовокзал
На Щелковском шоссе в Москве состоялось открытие нового здания автовокзала «Центральный». Как сообщает РИА Новости, церемония прошла с участием столичного мэра Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
30 окт 2020 11:05
Общество
Журналист Голунов потребовал 5 млн рублей от задержавших его полицейских
Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, подбросившим ему наркотики. В качестве компенсации за причиненный моральный ущерб журналист потребовал от них 5 миллионов рублей, пишет «РИА Новости».
15 июл 2020 15:13
Общество
Приезжающие в Татарстан освобождены от обязательной самоизоляции
Власти Татарстана начали постепенно смягчать ограничения, введенные на фоне коронавирусной пандемии. В частности, послабления в режиме касаются граждан, приезжающих из других российских регионов, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на постановление кабмина республики.
05 июн 2020 11:28
Эксклюзив
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