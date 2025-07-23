Отпуск, санаторий и надбавки: что получат россияне за новый статус «многовнучная семья»

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести дополнительные две недели ежегодного оплачиваемого отпуска для работающих пенсионеров.
В беседе с «Абзацем» парламентарий отметил, что эта категория сотрудников вносит заметный вклад в экономику страны.
Причины: опыт, дефицит кадров и заслуженная поддержка
Он добавил, что их опыт востребован в условиях кадрового дефицита. Также они заслуживают дополнительной поддержки.
По его словам, разумным компромиссом станет возможность предоставлять работающим пенсионерам дополнительный ежегодный отпуск с сохранением заработной платы на срок до 14 календарных дней.
«Но здесь нужно соблюдать баланс, учитывать возможности работодателей и не ухудшать конкурентные преимущества работающих пенсионеров на рынке труда», — заявил Миронов.
«Многовнучная семья»: еще одна инициатива поддержки пожилых людей
Однако не только отпуском необходимо поддерживать пожилых людей.
Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ввести статус «многовнучной семьи».
По его словам, нужно выплачивать различные льготы для бабушек и дедушек, которые воспитывают троих и более внуков.
Парламентарий считает, что для этой категории граждан можно ввести надбавку к пенсии, скидку на услуги ЖКХ, налоговые льготы и возможность поездок в санатории.