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Отпуск, санаторий и надбавки: что получат россияне за новый статус «многовнучная семья»

Опубликовано: 23 июля 2025 14:02
внуки
Отпуск, санаторий и надбавки: что получат россияне за новый статус «многовнучная семья»
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Пожилые граждане смогут больше времени проводить с семьями.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести дополнительные две недели ежегодного оплачиваемого отпуска для работающих пенсионеров.

В беседе с «Абзацем» парламентарий отметил, что эта категория сотрудников вносит заметный вклад в экономику страны.

Причины: опыт, дефицит кадров и заслуженная поддержка

Он добавил, что их опыт востребован в условиях кадрового дефицита. Также они заслуживают дополнительной поддержки.

По его словам, разумным компромиссом станет возможность предоставлять работающим пенсионерам дополнительный ежегодный отпуск с сохранением заработной платы на срок до 14 календарных дней.

«Но здесь нужно соблюдать баланс, учитывать возможности работодателей и не ухудшать конкурентные преимущества работающих пенсионеров на рынке труда», — заявил Миронов.

«Многовнучная семья»: еще одна инициатива поддержки пожилых людей

Однако не только отпуском необходимо поддерживать пожилых людей.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ввести статус «многовнучной семьи».

По его словам, нужно выплачивать различные льготы для бабушек и дедушек, которые воспитывают троих и более внуков.

Парламентарий считает, что для этой категории граждан можно ввести надбавку к пенсии, скидку на услуги ЖКХ, налоговые льготы и возможность поездок в санатории.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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