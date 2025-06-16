«Астория» в кино и жизни: как легендарный петербургский отель стал съемочной площадкой и поставщиком реквизита

История самой красивой гостиницы Петербурга — от доходного дома до символа роскоши.

В самом центре города находится невероятно красивая гостиница, которая всегда привлекает внимание как туристов, так и жителей Петербурга.

Это «Астория» — символ роскоши и элегантности, имеющий богатую историю, полную взлетов и падений, а также связанную с именами великих людей.

Мариинский дворец: катализатор развития Исаакиевской площади

В середине 19 века здесь на Исаакиевской площади появился Мариинский дворец. Свадебный подарок Николая I своей дочери.

Что моментально сделало близлежащие кварталы очень привлекательными для домовладельцев или «бизнесменов», желающих построить здесь гостевые апартаменты.

Князь Львов и его доходный дом: предыстория «Астории»

Тогда можно было только предполагать, как дорого будут стоить квартиры с прямым видом на Мариинский дворец, куда регулярно собирается весь бомонд Петербурга.

Земли вокруг моментально взлетели в цене и к концу 19 века участком, где в будущем будет построена гостиница, владел князь Львов. Здесь у него был построен четырехэтажный доходный дом.

Акционерное общество «Палас-Отель»: мечта о шикарной гостинице

Но в начале 20-го века на горизонте появляется английское акционерное общество «Палас-Отель», акционеры которого считали, что здесь должен быть не какой-то там доходный дом, а шикарная дорогая гостиница.

Пошли торги, переговоры и в конце концов в 1901 году участок был выкуплен за 1.300.000 рублей. Чудовищные деньги по тем временам.

Строительство «Астории»: грандиозный отель со всеми новейшими усовершенствованиями

Несколько лет дом еще стоял, его квартиры продолжали сдаваться в аренду, а в 1907 году началось строительство большой и дорогой гостиницы. Журнал Зодчий писал в 1908 году:

«Новый грандиозный отель в Петербурге. В марте настоящего 1908 г. будет приступлено к сломке старого дома на углу Морской и Вознесенского пр., принадлежащего страховому обществу «Россия», и к возведению на его месте огромного отеля со всеми новейшими усовершенствованиями. Здание отеля задумано целиком огнестойким, и будет оборудовано новейшими системами отопления, вентиляции, водоснабжении, канализации, лифтами, холодильниками и т. п. Оно будет заключать в себе около 250 жилых комнат, несколько больших зал, в том числе один со сценой и зимним садом, и пр.; подвальные этажи и пространство под дворами будут водонепроницаемыми и предназначаются для служебных помещений. Постройку предполагают окончить вчерне осенью 1908 г., а на декабрь 1909 г. намечено открытие».

Со сроками немного просчитались и открыта гостиница была только в 1912 году. Моментально став самой фешенебельной и дорогой гостиницей Петербурга.

Французский шик и великосветские чаепития

В 1914 году журнал «Столица и усадьба» так описывал гостиницу:

«Недавно «Астория» перешла во французские руки, что сейчас же выгодно отозвалось, как на общем ее тоне, так и на качестве ее посетителей. Ныне благодаря умению и любезности нового директора «Астории» Л. Л. Терье, основанные по его инициативе асторийские «предобеденные чаи», ровно как и элегантные обеды, во время которых играет известный румынские оркестр Гулеско, представляют собой одну из достопримечательностей столицы. Эти обеды и five o’clock посещаются членами дипламатического корпуса, представителями аристократического общества и элегантными женщинами Петрограда».

После революции гостиница была национализирована и переименована в «1-й дом Петроградского совета».

Новая экономическая политика и «Интурист»: «Астория» возвращается к жизни

С началом новой экономический политики «Астория» превратилась в акционерное общество. В 1922 году была передана АО «Интурист» и по сути в ведении «Интуриста» Астория оставалась до 1966 года.

Блокада Ленинграда: госпиталь и стационар для ослабленных жителей

В годы блокады здесь расположился госпиталь, а позднее появился и стационар для наиболее ослабленных жителей Ленинграда.

Такие стационары уже зимой 1942 года появлялись по всему городу, там можно было очень здорово восстановить силы, но, к сожалению, их не хватало на всех жителей.

В стационаре «Астория» лечились представители различных творческих профессий.

Легенда о Гитлере и банкете: правда или вымысел?

Есть распространенная легенда, что Гитлер приказал не бомбить «Асторию», так как хотел осенью 1941 года провести здесь банкет по поводу взятия Ленинграда.

И якобы даже были распечатаны пригласительные билеты офицерскому составу. Но эта легенда не имеет документального подтверждения, хотя и очень распространена.

Гости «Астории»: Звезды политики, искусства и литературы

В «Астории» останавливались Федор Шаляпин, Айседора Дункан, Майя Плисецкая, президенты России и США, премьер Великобритании и другие.

Михаил Булгаков жил в гостинице, впечатления от поездки пригодились в работе над «Мастером и Маргаритой». В 1957 году в одном из номеров умер от сердечной недостаточности артист и певец Александр Вертинский.

В этом же здании, только в гостинице «Англетер» погиб Сергей Есенин.

«Астория» в кино: съемочная площадка и поставщик реквизита

Гостиница выступала съемочной площадкой для нескольких эпизодов фильма «Невероятные приключения иностранцев в России».

Как пишет экскурсовод Вячеслав Иванов в своем Дзен-канале, «Астория» передала свои старые столовые приборы киностудии «Ленфильм», чтобы они могли послужить декорациями. Например, в «Приключениях Шерлока Холмса» главные герои пользуются посудой из «Астории».

Романтический отель: 9-е место в мировом рейтинге

В 2007 году гостиница вошла в рейтинг самых романтичных отелей мира, заняв 9-ю позицию.

Гостиница «Астория» — это не просто место для проживания, это часть истории Санкт-Петербурга, символ роскоши, элегантности и стойкости, а также свидетельница встреч и событий, оставивших след в истории и культуре.

Она пережила революции, войны и смену эпох, оставаясь верной своим высоким стандартам.

И сегодня «Астория» продолжает привлекать внимание туристов и восхищать своей красотой и величием, напоминая о богатом прошлом города на Неве.