Ивановская улица в Петербурге: ансамбль, который сравнивают с улицей Росси

Ивановская улица появилась в 1890-е годы и получила название по фамилии домовладельца Иванова — одной из самых распространённых в деревне Щемиловка. Сначала она тянулась лишь до Прямого проспекта, позже продлилась к улице Бабушкина и Седова, а в 1975 году её связал с проспектом Славы Невский путепровод.
Когда-то на её месте располагалась Фарфоровая слобода, связанная с Императорским фарфоровым заводом. Современный облик улица получила в 1930–1960-е годы: сначала ансамбль пролетарского классицизма, затем первые панельные дома Ленинграда.
Архитектурный ансамбль
Главная ценность Ивановской улицы — её единая застройка в стиле пролетарского классицизма, концепция, предложенная Иваном Фоминым.
Благодаря пропорциям и ансамблевости улицу сравнивают с "театральной декорацией" и даже с улицей Зодчего Росси.
Из 36 домов восемь признаны памятниками архитектуры. В доме № 14 находится библиотека им. Фёдора Абрамова. В целом ансамбль сохранил цельность и сегодня, хотя застройка дополнялась панельными домами 1950–1960-х годов.
Современность и объекты
Сегодня Ивановская остаётся центральной улицей левобережной части Невского района и важной транспортной артерией Петербурга, частью Центральной дуговой магистрали.
Здесь расположены районная администрация, магазины, спортивные и культурные центры. Среди примечательных зданий: бывший универмаг "Невский" (дом № 6) и сталинский дом № 9 с изящными арками.