Огромная Яшмовая ваза: как 19 тонн красоты прокатили 150 лошадей до Эрмитажа

В Зале Нового Эрмитажа можно увидеть грандиозное произведение камнерезного искусства — Большую Колыванскую вазу. Она выполнена из зелёно-волнистой яшмы, весит 19 тонн и имеет диаметр более пяти метров.
Это самая большая ваза в России, поражающая размерами даже в просторных залах музея.
От каменоломни до Петербурга
История началась в 1815 году на Алтае, где был найден утёс яшмы. Из него добыли монолит длиной 5,6 метра, а архитектор Авраам Мельников разработал проект эллипсовидной чаши. Первичная обработка велась силами сотен мастеров, и только к 1843 году ваза была готова к перевозке.
Доставляли её уникальным способом: зимой тянули на санях более чем 150 лошадей, летом везли по рекам на плотах и бурлаками по Волге. Полгода потребовалось, чтобы огромный экспонат оказался в Петербурге.
Установка в Эрмитаже
В 1845 году было решено разместить вазу в Новом Эрмитаже. Для неё четыре года сооружали специальный фундамент, и лишь осенью 1849-го 770 рабочих установили её на место, протащив через проём недостроенной стены. Здесь же вазу украсили бронзовым венком из дубовых листьев.
С тех пор "царица ваз" остаётся одной из самых впечатляющих достопримечательностей Эрмитажа — и Петербурга.
Любопытно, что на Алтае, где добыли яшму, ваза считается символом региона — её силуэт можно увидеть на гербе и флаге края.