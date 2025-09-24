Городовой / Город / Огромная Яшмовая ваза: как 19 тонн красоты прокатили 150 лошадей до Эрмитажа
Огромная Яшмовая ваза: как 19 тонн красоты прокатили 150 лошадей до Эрмитажа

Опубликовано: 24 сентября 2025 18:45
Огромная Яшмовая ваза
Огромная Яшмовая ваза: как 19 тонн красоты прокатили 150 лошадей до Эрмитажа
Она поражает не только размерами, но и мастерством обработки яшмы.

В Зале Нового Эрмитажа можно увидеть грандиозное произведение камнерезного искусства — Большую Колыванскую вазу. Она выполнена из зелёно-волнистой яшмы, весит 19 тонн и имеет диаметр более пяти метров.

Это самая большая ваза в России, поражающая размерами даже в просторных залах музея.

От каменоломни до Петербурга

История началась в 1815 году на Алтае, где был найден утёс яшмы. Из него добыли монолит длиной 5,6 метра, а архитектор Авраам Мельников разработал проект эллипсовидной чаши. Первичная обработка велась силами сотен мастеров, и только к 1843 году ваза была готова к перевозке.

Доставляли её уникальным способом: зимой тянули на санях более чем 150 лошадей, летом везли по рекам на плотах и бурлаками по Волге. Полгода потребовалось, чтобы огромный экспонат оказался в Петербурге.

Установка в Эрмитаже

В 1845 году было решено разместить вазу в Новом Эрмитаже. Для неё четыре года сооружали специальный фундамент, и лишь осенью 1849-го 770 рабочих установили её на место, протащив через проём недостроенной стены. Здесь же вазу украсили бронзовым венком из дубовых листьев.

С тех пор "царица ваз" остаётся одной из самых впечатляющих достопримечательностей Эрмитажа — и Петербурга.

Любопытно, что на Алтае, где добыли яшму, ваза считается символом региона — её силуэт можно увидеть на гербе и флаге края.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
