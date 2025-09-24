«Проработаешь 45 лет, а тебе говорят — сажай огород»: пенсионеры рассказали, как выживают

Как экономить, когда денег не хватает даже на базовые нужды.

Ситуация с российскими пенсиями близка к критической. Канал "Юридический навигатор: от прав к решениям" опубликовал реальную историю пожилой женщины из Воронежа. Она стала предметом бурных обсужденгий в Сети.

Женщина при пенсии в 23 500 ₽ тратит на продукты половину суммы — 12 000 ₽. Пенсионерка признается:

«Мясо покупаю только рубленое, фрукты — раз в неделю, о лекарствах даже не мечтаю».

Подобная ситуация характерна для 82% российских пенсионеров — их расходы на питание занимают существенную часть бюджета.

Основные цифры по пенсиям и питанию в 2025 году

Средняя пенсия по старости — 25 180 ₽;

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) — 15 250 ₽;

Траты на питание в среднем — 12 500 ₽, что составляет около 50% пенсии.

На что хватает денег пенсионерам: обзор продуктового набора

Продукт Количество Цена (руб.) Говядина на кости 2 кг 600 Рыба (минтай) 2 кг 400 Курица 2 кг 300 Картофель 20 кг 800 Яблоки 2,5 кг 250 Сливочное масло 240 г 180 Печенье 100 г 50

Итог стоимости — 2 580 ₽. Остаток в 9 920 ₽ уходит на хлеб, молоко, крупы, яйца и другие минимальные продукты первой необходимости.

Стоит учитывать, что потребности и цены везде разные.

«Это где такие цены на продукты!? Они уже намного дороже, не забывайте, они дорожают каждую неделю!» — делятся пенсионеры.

«Кто просчитал, что на месяц нужно всего 240 г масла? Это 8 г в день — смешно, если бы не было так грустно».

Почему тратят так много? Три причины

Первое — инфляция продуктов. Цены на сахар, яйца и овощи выросли на 15-20%, а мясо и рыба — на 12%.

Второе — фиксированные платежи: коммуналка может доходить до 5 000–8 000 ₽, а лекарства — от 1 500 до 3 000 ₽.

Третье — прожиточный минимум пенсионера, установленный на уровне 15 250 ₽, не учитывает реальные траты на медикаменты и повседневные товары.

Пять советов для экономии на продуктах

В Сети пенсионеры делятся друг с другом лайфхаками, как и на чем можно сэкономить.

Покупать в «социальных магазинах» с государственными ценами — например, молоко за 60 ₽/л и хлеб за 30 ₽.

Использовать «продуктовые карты» для пенсионеров с доходом ниже 20 000 ₽ — с ежемесячной выдачей 1 500 ₽ на отечественные товары.

Заказывать фермерские наборы без наценок, например, 10 кг картофеля за 300 ₽.

Участвовать в продуктовом шеринге через сообщества в социальных сетях.

Сажать огород. Например, в Ленобласти действует программа бесплатных участков для пенсионеров с урожаем до 100 кг картофеля с сотки.

Конечно, последнее далеко не всем по силам.

«Проработаешь 45 лет, а тебе говорят — сажай огород», — пишут в Сети.

Что делать, если не хватает на лекарства?

Оформить федеральную льготу при инвалидности или хронических заболеваниях — лекарства предоставляются бесплатно по рецепту врача. Покупать через «СоцАптеки» с 15%-ной скидкой по пенсионному удостоверению. Требовать компенсацию, если назначенные лекарства не входят в льготный список — обращаясь с заявлением в Минздрав.

Три законных способа увеличить пенсию

Продолжать работать после достижения пенсионного возраста, что добавит по 300 баллов ИПК в год и примерно 2 900 ₽ в месяц.

Пересчитать советский стаж с коэффициентом 1.5-2 для увеличения пенсии.

Оформить доплату за иждивенцев — ребенка-студента или престарелого родителя — это около 2 652 ₽ в месяц.