«Проработаешь 45 лет, а тебе говорят — сажай огород»: пенсионеры рассказали, как выживают

Опубликовано: 24 сентября 2025 20:30
пенсионеры
«Проработаешь 45 лет, а тебе говорят — сажай огород»: пенсионеры рассказали, как выживают
globallookpress/Tatiana Morozova

Как экономить, когда денег не хватает даже на базовые нужды.

Ситуация с российскими пенсиями близка к критической. Канал "Юридический навигатор: от прав к решениям" опубликовал реальную историю пожилой женщины из Воронежа. Она стала предметом бурных обсужденгий в Сети.

Женщина при пенсии в 23 500 ₽ тратит на продукты половину суммы — 12 000 ₽. Пенсионерка признается:

«Мясо покупаю только рубленое, фрукты — раз в неделю, о лекарствах даже не мечтаю».

Подобная ситуация характерна для 82% российских пенсионеров — их расходы на питание занимают существенную часть бюджета.

Основные цифры по пенсиям и питанию в 2025 году

  • Средняя пенсия по старости — 25 180 ₽;

  • Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) — 15 250 ₽;

  • Траты на питание в среднем — 12 500 ₽, что составляет около 50% пенсии.

На что хватает денег пенсионерам: обзор продуктового набора

Продукт Количество Цена (руб.)
Говядина на кости 2 кг 600
Рыба (минтай) 2 кг 400
Курица 2 кг 300
Картофель 20 кг 800
Яблоки 2,5 кг 250
Сливочное масло 240 г 180
Печенье 100 г 50

Итог стоимости — 2 580 ₽. Остаток в 9 920 ₽ уходит на хлеб, молоко, крупы, яйца и другие минимальные продукты первой необходимости.

Стоит учитывать, что потребности и цены везде разные.

«Это где такие цены на продукты!? Они уже намного дороже, не забывайте, они дорожают каждую неделю!» — делятся пенсионеры.

«Кто просчитал, что на месяц нужно всего 240 г масла? Это 8 г в день — смешно, если бы не было так грустно».

Почему тратят так много? Три причины

Первое — инфляция продуктов. Цены на сахар, яйца и овощи выросли на 15-20%, а мясо и рыба — на 12%.

Второе — фиксированные платежи: коммуналка может доходить до 5 000–8 000 ₽, а лекарства — от 1 500 до 3 000 ₽.

Третье — прожиточный минимум пенсионера, установленный на уровне 15 250 ₽, не учитывает реальные траты на медикаменты и повседневные товары.

Пять советов для экономии на продуктах

В Сети пенсионеры делятся друг с другом лайфхаками, как и на чем можно сэкономить.

  • Покупать в «социальных магазинах» с государственными ценами — например, молоко за 60 ₽/л и хлеб за 30 ₽.

  • Использовать «продуктовые карты» для пенсионеров с доходом ниже 20 000 ₽ — с ежемесячной выдачей 1 500 ₽ на отечественные товары.

  • Заказывать фермерские наборы без наценок, например, 10 кг картофеля за 300 ₽.

  • Участвовать в продуктовом шеринге через сообщества в социальных сетях.

  • Сажать огород. Например, в Ленобласти действует программа бесплатных участков для пенсионеров с урожаем до 100 кг картофеля с сотки.

Конечно, последнее далеко не всем по силам.

«Проработаешь 45 лет, а тебе говорят — сажай огород», — пишут в Сети.

Что делать, если не хватает на лекарства?

  1. Оформить федеральную льготу при инвалидности или хронических заболеваниях — лекарства предоставляются бесплатно по рецепту врача.

  2. Покупать через «СоцАптеки» с 15%-ной скидкой по пенсионному удостоверению.

  3. Требовать компенсацию, если назначенные лекарства не входят в льготный список — обращаясь с заявлением в Минздрав.

Три законных способа увеличить пенсию

  • Продолжать работать после достижения пенсионного возраста, что добавит по 300 баллов ИПК в год и примерно 2 900 ₽ в месяц.

  • Пересчитать советский стаж с коэффициентом 1.5-2 для увеличения пенсии.

  • Оформить доплату за иждивенцев — ребенка-студента или престарелого родителя — это около 2 652 ₽ в месяц.

"Пенсию оформила в 2010 году, уволилась в 2025 году. Дотацию заплатили по стоимости балла 98 руб. А за еще 15 лет получила доплату 1500 руб. Возникает вопрос ? Сколько стоит жизнь пенсионера?" — задается вопросом пенсионерка.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
