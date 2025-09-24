«Проработаешь 45 лет, а тебе говорят — сажай огород»: пенсионеры рассказали, как выживают

Ситуация с российскими пенсиями близка к критической. Канал "Юридический навигатор: от прав к решениям" опубликовал реальную историю пожилой женщины из Воронежа. Она стала предметом бурных обсужденгий в Сети.
Женщина при пенсии в 23 500 ₽ тратит на продукты половину суммы — 12 000 ₽. Пенсионерка признается:
«Мясо покупаю только рубленое, фрукты — раз в неделю, о лекарствах даже не мечтаю».
Подобная ситуация характерна для 82% российских пенсионеров — их расходы на питание занимают существенную часть бюджета.
Основные цифры по пенсиям и питанию в 2025 году
-
Средняя пенсия по старости — 25 180 ₽;
-
Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) — 15 250 ₽;
-
Траты на питание в среднем — 12 500 ₽, что составляет около 50% пенсии.
На что хватает денег пенсионерам: обзор продуктового набора
|Продукт
|Количество
|Цена (руб.)
|Говядина на кости
|2 кг
|600
|Рыба (минтай)
|2 кг
|400
|Курица
|2 кг
|300
|Картофель
|20 кг
|800
|Яблоки
|2,5 кг
|250
|Сливочное масло
|240 г
|180
|Печенье
|100 г
|50
Итог стоимости — 2 580 ₽. Остаток в 9 920 ₽ уходит на хлеб, молоко, крупы, яйца и другие минимальные продукты первой необходимости.
Стоит учитывать, что потребности и цены везде разные.
«Это где такие цены на продукты!? Они уже намного дороже, не забывайте, они дорожают каждую неделю!» — делятся пенсионеры.
«Кто просчитал, что на месяц нужно всего 240 г масла? Это 8 г в день — смешно, если бы не было так грустно».
Почему тратят так много? Три причины
Первое — инфляция продуктов. Цены на сахар, яйца и овощи выросли на 15-20%, а мясо и рыба — на 12%.
Второе — фиксированные платежи: коммуналка может доходить до 5 000–8 000 ₽, а лекарства — от 1 500 до 3 000 ₽.
Третье — прожиточный минимум пенсионера, установленный на уровне 15 250 ₽, не учитывает реальные траты на медикаменты и повседневные товары.
Пять советов для экономии на продуктах
В Сети пенсионеры делятся друг с другом лайфхаками, как и на чем можно сэкономить.
-
Покупать в «социальных магазинах» с государственными ценами — например, молоко за 60 ₽/л и хлеб за 30 ₽.
-
Использовать «продуктовые карты» для пенсионеров с доходом ниже 20 000 ₽ — с ежемесячной выдачей 1 500 ₽ на отечественные товары.
-
Заказывать фермерские наборы без наценок, например, 10 кг картофеля за 300 ₽.
-
Участвовать в продуктовом шеринге через сообщества в социальных сетях.
-
Сажать огород. Например, в Ленобласти действует программа бесплатных участков для пенсионеров с урожаем до 100 кг картофеля с сотки.
Конечно, последнее далеко не всем по силам.
«Проработаешь 45 лет, а тебе говорят — сажай огород», — пишут в Сети.
Что делать, если не хватает на лекарства?
-
Оформить федеральную льготу при инвалидности или хронических заболеваниях — лекарства предоставляются бесплатно по рецепту врача.
-
Покупать через «СоцАптеки» с 15%-ной скидкой по пенсионному удостоверению.
-
Требовать компенсацию, если назначенные лекарства не входят в льготный список — обращаясь с заявлением в Минздрав.
Три законных способа увеличить пенсию
-
Продолжать работать после достижения пенсионного возраста, что добавит по 300 баллов ИПК в год и примерно 2 900 ₽ в месяц.
-
Пересчитать советский стаж с коэффициентом 1.5-2 для увеличения пенсии.
-
Оформить доплату за иждивенцев — ребенка-студента или престарелого родителя — это около 2 652 ₽ в месяц.
"Пенсию оформила в 2010 году, уволилась в 2025 году. Дотацию заплатили по стоимости балла 98 руб. А за еще 15 лет получила доплату 1500 руб. Возникает вопрос ? Сколько стоит жизнь пенсионера?" — задается вопросом пенсионерка.