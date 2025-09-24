Городовой / Город / Иммунитет к дождям: что поможет пережить сезонные простуды в Петербурге
Иммунитет к дождям: что поможет пережить сезонные простуды в Петербурге

Опубликовано: 24 сентября 2025 19:30
прививка
Иммунитет к дождям: что поможет пережить сезонные простуды в Петербурге
globallookpress/Bulkin Sergey

Как противостоять ОРВИ?

Осенние затяжные дожди и резкие перепады температур в Петербурге — благодатная почва для распространения сезонных заболеваний.

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала порталу «Городовой» о роли прививок в подготовке организма к этому непростому периоду.

Иммунитет не мгновенный

Маршинцева Юлия
Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог
«Любая прививка, которая ставится, ей нужно время, скажем так, от двух до четырех недель для того, чтобы максимально сработать и поднять иммунитет», — поясняет врач.

В идеале, вакцинацию проводят до начала сезона гриппа. Однако, даже если прививка делается во время эпидемии, она все равно может принести пользу.

«Единственное, человек должен понимать, что, возможно, он заболеет, но более проще просто перенесет», — отмечает терапевт.

Прививка — не 100% защита, но важная помощь

Важно понимать, что вакцинация — это не абсолютная гарантия от болезни.

«Как и любая прививка, которая делается от гриппа, от ковида, она не исключает полное отсутствие заболевания», — подчеркивает Юлия Маршинцева.

Главная цель прививки — подготовить иммунную систему организма.

«То есть это просто человеку, скажем так, будет подготовлена ему иммунная система для того, чтобы не в тяжелой форме не переболеть этим заболеванием», — говорит она.

Снижает риски

Терапевт акцентирует внимание на том, что прививка не делает человека неуязвимым.

«То есть прививка тут не панацея, то есть на 100% она не защищает».

Однако, даже облегченное течение болезни значительно снижает риски осложнений и способствует более быстрому выздоровлению.

Таким образом, вакцинация остается одним из самых эффективных инструментов профилактики, особенно в условиях переменчивой петербургской погоды.

Ксения Пронина Федор Никонов
