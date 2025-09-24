Городовой / Город / Светлые табло и современные автобусы: почему петербуржцы решили изменить темные схемы на остановках
Светлые табло и современные автобусы: почему петербуржцы решили изменить темные схемы на остановках

Опубликовано: 24 сентября 2025 21:00
Люди, Электробус
Светлые табло и современные автобусы: почему петербуржцы решили изменить темные схемы на остановках
globallookpress/ Ilya Galakhov

Петербург обновляет не только визуальное оформление остановок, но и непосредственно сам транспорт.

В Петербурге завершилось открытое голосование за новый дизайн информационных табло на остановках общественного транспорта.

В голосовании приняли участие около 1200 горожан и большинство высказалось за вариант со светлыми табло, пишет neva.today.

За то, чтобы оставить темный вариант, проголосовали всего 9,21% респондентов

Почему меняют табло?

Горожане часто жаловались, что темная цветовая схема неудобна — буквы плохо читаются, особенно в сумерках и пасмурную погоду.

Организаторы перевозок учли эти жалобы и подготовили несколько вариантов нового дизайна. Главная идея была сделать табло максимально удобочитаемыми и современными.

Что изменится на остановках?

В новом дизайне табло будет более крупный и контрастный шрифт на светлом фоне. Это улучшит читаемость даже в плохую погоду или в темное время суток, пишет Росбалт.

Сейчас новые макеты направлены в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга для согласования и утверждения. После этого начнётся поэтапное обновление табло на улицах города.

Новые автобусы

В дополнение к обновлению дизайна табло, город активно обновляет и транспортный парк. Северная столица получила 83 новых комфортабельных автобуса, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Эти машины оснащены просторными салонами, климат-контролем, USB-разъемами для зарядки устройств и современными системами безопасности, включая мониторинг состояния водителя.

До конца года ожидаются поставки еще 340 автобусов, а в начале 2026-го — электробусы и особо большие автобусы от Минского автомобильного завода.

Автор:
Юлия Аликова
Город
