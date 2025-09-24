Светлые табло и современные автобусы: почему петербуржцы решили изменить темные схемы на остановках

В Петербурге завершилось открытое голосование за новый дизайн информационных табло на остановках общественного транспорта.
В голосовании приняли участие около 1200 горожан и большинство высказалось за вариант со светлыми табло, пишет neva.today.
За то, чтобы оставить темный вариант, проголосовали всего 9,21% респондентов
Почему меняют табло?
Горожане часто жаловались, что темная цветовая схема неудобна — буквы плохо читаются, особенно в сумерках и пасмурную погоду.
Организаторы перевозок учли эти жалобы и подготовили несколько вариантов нового дизайна. Главная идея была сделать табло максимально удобочитаемыми и современными.
Что изменится на остановках?
В новом дизайне табло будет более крупный и контрастный шрифт на светлом фоне. Это улучшит читаемость даже в плохую погоду или в темное время суток, пишет Росбалт.
Сейчас новые макеты направлены в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга для согласования и утверждения. После этого начнётся поэтапное обновление табло на улицах города.
Новые автобусы
В дополнение к обновлению дизайна табло, город активно обновляет и транспортный парк. Северная столица получила 83 новых комфортабельных автобуса, сообщает телеканал Санкт-Петербург.
Эти машины оснащены просторными салонами, климат-контролем, USB-разъемами для зарядки устройств и современными системами безопасности, включая мониторинг состояния водителя.
До конца года ожидаются поставки еще 340 автобусов, а в начале 2026-го — электробусы и особо большие автобусы от Минского автомобильного завода.